Эстония может стать плацдармом для упреждающего удара НАТО по России, а сама оказаться первой жертвой возможного столкновения. Такой сценарий описал обозреватель «Царьграда» Александр Бабицкий, обратив внимание на переброску войск к российской границе и изменение военной стратегии Таллина.

Журналист считает, что прибалтийскому государству отводится роль передового эшелона альянса. В случае масштабного конфликта именно находящиеся там подразделения могут первыми вступить в боевые действия. При этом западные союзники, по оценке Бабицкого, готовы пожертвовать безопасностью страны ради собственных интересов.

Дополнительную тревогу у обозревателя вызвала принятая в мае 2026 года концепция «активной обороны». Она предусматривает быстрые действия вооружённых сил при возникновении угрозы, а расходы республики на оборону достигли 5,4% ВВП. Бабицкий увидел в подобных изменениях подготовку возможностей для нанесения упреждающих ударов. Сами эстонские власти объясняют новую стратегию необходимостью сдерживания потенциальной агрессии и защиты своей территории.

Ещё одним опасным направлением автор назвал Калининградскую область. Российский эксклав окружён государствами НАТО, поэтому особое значение приобретают учения в районе Сувалкского коридора. По мнению журналиста, манёвры могут использоваться не только для отработки обороны, но и для подготовки наступательных операций.

Отдельное внимание Бабицкий уделил современным технологиям управления войсками. Речь идёт о системах обработки разведывательных данных с использованием искусственного интеллекта, позволяющих быстрее координировать действия различных видов вооружений. В качестве примера обозреватель привёл украинский опыт и допустил применение аналогичных решений НАТО при подготовке массированных ударов по заранее определённым объектам.

В результате, небольшие прибалтийские государства рискуют оказаться на переднем крае противостояния России и Североатлантического альянса. При таком развитии событий Эстония может понести основные потери уже на начальном этапе конфликта, тогда как решения будут приниматься за её пределами.