«Первая жертва»: Эстонию назвали плацдармом для удара НАТО по России
Обозреватель Бабицкий: Эстония может стать первой жертвой конфликта НАТО и РФ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Эстония может стать плацдармом для упреждающего удара НАТО по России, а сама оказаться первой жертвой возможного столкновения. Такой сценарий описал обозреватель «Царьграда» Александр Бабицкий, обратив внимание на переброску войск к российской границе и изменение военной стратегии Таллина.
Журналист считает, что прибалтийскому государству отводится роль передового эшелона альянса. В случае масштабного конфликта именно находящиеся там подразделения могут первыми вступить в боевые действия. При этом западные союзники, по оценке Бабицкого, готовы пожертвовать безопасностью страны ради собственных интересов.
Дополнительную тревогу у обозревателя вызвала принятая в мае 2026 года концепция «активной обороны». Она предусматривает быстрые действия вооружённых сил при возникновении угрозы, а расходы республики на оборону достигли 5,4% ВВП. Бабицкий увидел в подобных изменениях подготовку возможностей для нанесения упреждающих ударов. Сами эстонские власти объясняют новую стратегию необходимостью сдерживания потенциальной агрессии и защиты своей территории.
Ещё одним опасным направлением автор назвал Калининградскую область. Российский эксклав окружён государствами НАТО, поэтому особое значение приобретают учения в районе Сувалкского коридора. По мнению журналиста, манёвры могут использоваться не только для отработки обороны, но и для подготовки наступательных операций.
Отдельное внимание Бабицкий уделил современным технологиям управления войсками. Речь идёт о системах обработки разведывательных данных с использованием искусственного интеллекта, позволяющих быстрее координировать действия различных видов вооружений. В качестве примера обозреватель привёл украинский опыт и допустил применение аналогичных решений НАТО при подготовке массированных ударов по заранее определённым объектам.
В результате, небольшие прибалтийские государства рискуют оказаться на переднем крае противостояния России и Североатлантического альянса. При таком развитии событий Эстония может понести основные потери уже на начальном этапе конфликта, тогда как решения будут приниматься за её пределами.
Ранее Life.ru сообщал о переброске основных боевых подразделений Эстонии к российской границе. По информации Financial Times, военное руководство страны отказалось от прежней стратегии, допускавшей временную потерю части территории в случае нападения. Теперь войска намерены начинать оборонительные действия непосредственно у границы, не дожидаясь продвижения противника вглубь государства. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Минобороны и профильные службы отслеживают обстановку у российских границ.
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