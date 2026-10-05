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Опубликовано 5 октября, 12:48

Песков ответил на сообщения о переброске войск Эстонии ближе к границе России

Песков: МО РФ отслеживает ситуацию у границ на фоне действий Эстонии

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Минобороны России и другие профильные службы располагают всеми необходимыми возможностями для контроля ситуации у российских границ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о действиях Эстонии.

«Здесь не должно быть сомнений, что наше Министерство обороны и другие соответствующие службы обладают необходимым разведывательным потенциалом, чтобы должным образом отслеживать и оценивать ситуацию вокруг наших границ», — сказал представитель Кремля.

«Бить будем наотмашь»: Эстонию предостерегли от провокаций у границ России
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Поводом для вопроса стала публикация Financial Times. Издание сообщило, что Эстония в рамках перехода к стратегии «активной обороны» перемещает основные боевые подразделения ближе к границе с Россией и развивает там военную инфраструктуру.

В частности, речь идёт о передислокации 1-й бригады из Тапы в Йыхви примерно в 50 километрах от российской границы. Кроме того, в Нарве планируется военный городок, который в перспективе сможет принимать до тысячи военнослужащих.

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Марина Фещенко
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