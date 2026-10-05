Песков ответил на сообщения о переброске войск Эстонии ближе к границе России

Минобороны России и другие профильные службы располагают всеми необходимыми возможностями для контроля ситуации у российских границ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о действиях Эстонии.

«Здесь не должно быть сомнений, что наше Министерство обороны и другие соответствующие службы обладают необходимым разведывательным потенциалом, чтобы должным образом отслеживать и оценивать ситуацию вокруг наших границ», — сказал представитель Кремля.

Поводом для вопроса стала публикация Financial Times. Издание сообщило, что Эстония в рамках перехода к стратегии «активной обороны» перемещает основные боевые подразделения ближе к границе с Россией и развивает там военную инфраструктуру.

В частности, речь идёт о передислокации 1-й бригады из Тапы в Йыхви примерно в 50 километрах от российской границы. Кроме того, в Нарве планируется военный городок, который в перспективе сможет принимать до тысячи военнослужащих.