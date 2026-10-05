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Регион
Опубликовано 5 октября, 12:05

«Бить будем наотмашь»: Эстонию предостерегли от провокаций у границ России

Сенатор Карасин назвал провокацией переброску войск Эстонии к границе России

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Переброска эстонских войск к российской границе может быть частью кампании по нагнетанию международной напряжённости, заявил сенатор Григорий Карасин. По его оценке, подобные действия призваны создать ощущение неуверенности в завтрашнем дне. Парламентарий предупредил о жёстком ответе на провокации.

«Но, как абсолютно чётко и ясно [сказали в Кремле], бить будем наотмашь. И тут не должно быть никаких сомнений», — подчеркнул собеседник «Абзаца».

По его словам, манёвры Эстонии, Литвы и других соседних государств необходимо учитывать при оборонном планировании. Профильные ведомства анализируют происходящее. Попытки давления на Москву результата не принесут.

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Ранее Financial Times сообщила, что Эстония перебрасывает боевые подразделения ближе к российской границе, переходя к концепции «активной обороны». По данным издания, республика также строит военные объекты на востоке страны и закупает дальнобойные системы HIMARS и Chunmoo.

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Борис Эльфанд
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