«Бить будем наотмашь»: Эстонию предостерегли от провокаций у границ России
Сенатор Карасин назвал провокацией переброску войск Эстонии к границе России
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Переброска эстонских войск к российской границе может быть частью кампании по нагнетанию международной напряжённости, заявил сенатор Григорий Карасин. По его оценке, подобные действия призваны создать ощущение неуверенности в завтрашнем дне. Парламентарий предупредил о жёстком ответе на провокации.
«Но, как абсолютно чётко и ясно [сказали в Кремле], бить будем наотмашь. И тут не должно быть никаких сомнений», — подчеркнул собеседник «Абзаца».
По его словам, манёвры Эстонии, Литвы и других соседних государств необходимо учитывать при оборонном планировании. Профильные ведомства анализируют происходящее. Попытки давления на Москву результата не принесут.
Ранее Financial Times сообщила, что Эстония перебрасывает боевые подразделения ближе к российской границе, переходя к концепции «активной обороны». По данным издания, республика также строит военные объекты на востоке страны и закупает дальнобойные системы HIMARS и Chunmoo.
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