«Элитные» части, HIMARS и Chunmoo: Эстонские войска выдвинулись к границе России

Эстония перебрасывает основные боевые подразделения из числа «‎элитных войск» ближе к российской границе в рамках перехода к новой концепции «активной обороны». Об этом пишет Financial Times.

По данным издания, Таллин намерен отказаться от прежнего подхода, при котором в случае нападения часть территории могла временно перейти под контроль противника. Теперь военное руководство рассчитывает начинать оборону непосредственно у границы и быстрее задействовать основные силы.

FT называет перебрасываемые подразделения «элитными войсками». Одновременно Эстония строит новые военные объекты на востоке страны и закупает вооружения большой дальности, включая американские HIMARS и южнокорейские Chunmoo. Эстонские военные рассчитывают использовать такие системы для ударов по целям в глубине территории противника в случае начала боевых действий.

В Таллине при этом считают маловероятным полномасштабный конфликт России с НАТО в ближайшее время. Опасения эстонских чиновников связаны прежде всего с «гипотетическим ограниченным вторжением», которое, по их оценке, Москва могла бы использовать для проверки единства альянса и действия статьи о коллективной обороне.

Эстонская сторона также признаёт, что сейчас её собственных возможностей недостаточно для самостоятельного сдерживания подобного сценария. Значительная часть воздушной обороны страны по-прежнему опирается на союзников по НАТО, хотя летом Таллин получил первые комплексы IRIS-T SLM.

При этом глава МИД Эстонии Маргус Цахкна ещё в сентябре заявлял, что непосредственно у границы страны не наблюдается концентрации российских войск, и призывал не воспринимать разговоры о войне как свидетельство её неизбежности.

Ранее Life.ru сообщал, что страны Балтии готовят сценарии возможного конфликта с Россией и закупают системы HIMARS. В этих планах учитывается в том числе вариант, при котором американская помощь может поступить с задержкой.