Самолёт-разведчик НАТО ARTEMIS II заметили над Прибалтикой

Разведывательный самолёт Bombardier ARTEMIS II в воскресенье курсирует над Литвой, Латвией и Эстонией, совершая развороты в районе эстонского побережья Финского залива. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

По словам собеседника агентства, зарегистрированный в США борт движется с юга на север и обратно над центральными районами трёх прибалтийских стран. Высота полёта составляет около десяти километров.

При этом к границам России и Белоруссии самолёт не приближается, подчеркнул источник. Конкретные задачи нынешнего вылета не раскрываются.

Собеседник ТАСС обратил внимание, что воскресные полёты ARTEMIS II фиксируются нечасто — обычно борт работает по будним дням. На этой неделе его уже замечали в районе Калининградской области и над нейтральными водами Чёрного моря.

ARTEMIS относится к авиационным системам разведки, наблюдения и сбора информации, используемым Армией США. Американские военные указывают, что такие самолёты способны работать на больших высотах и вести длительный сбор разведданных.

Ранее Life.ru сообщал, что ARTEMIS II второй раз за неделю заметили над Чёрным морем. Борт работал на высоте около десяти километров и двигался над южной частью акватории, не заходя в воздушное пространство прибрежных государств. До этого на той же неделе самолёт дважды выполнял полёты в районе Калининградской области.