Самолёт ARTEMIS II второй раз за неделю заметили над Чёрным морем

Самолёт-разведчик Bombardier ARTEMIS II второй раз с начала недели заметили над нейтральными водами Чёрного моря. Борт вылетел с аэродрома постоянного базирования в румынской Констанце, сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

«Самолёт-разведчик НАТО Bombardier ARTEMIS II вновь замечен над нейтральными водами Чёрного моря, над которыми начал курсировать, несмотря на выходной день», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, после прохождения контрольной точки в зоне ответственности болгарских диспетчеров самолёт направился в южную часть акватории. Там такие борта обычно курсируют с запада на восток и обратно. Высота полёта составляет около десяти километров, маршрут проходит вне трасс гражданской и транспортной авиации, в воздушное пространство прибрежных государств разведчик не заходит.

В прошлый раз ARTEMIS II заметили над Чёрным морем в понедельник. При этом на этой неделе борт успел поработать и на другом направлении: Life.ru писал, что самолёт дважды за неделю облетел район Калининградской области, используя воздушное пространство Польши и Литвы, а также нейтральные воды Балтики.

ARTEMIS создан на базе Bombardier Challenger 650 и используется Армией США как разведывательная платформа. Официально американские военные относят систему к экспериментальным воздушным комплексам ISR — разведки, наблюдения и сбора информации. Платформа способна работать на большой высоте и нести современные комплексы датчиков.

Подобные полёты над Чёрным морем фиксируются регулярно. В конце августа Life.ru сообщал, что ARTEMIS II провёл над акваторией около восьми с половиной часов. Тогда борт также летал над нейтральными водами с запада на восток и обратно на высоте порядка 12,5 километра.