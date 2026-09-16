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Опубликовано 16 сентября, 05:47

«Феникс‎» вне зоны доступа: Беспилотник НАТО потерял связь с базой над Чёрным морем

Беспилотник НАТО RQ-4D Phoenix подал сигнал потери связи над Чёрным морем

Обложка © Wikipedia / U.S. Air Force

Обложка © Wikipedia / U.S. Air Force

Беспилотный летательный аппарат НАТО RQ-4D Phoenix подал аварийный сигнал во время полёта над Чёрным морем. Об этом сообщает SHOT.

По данным издания, дрон передал код 7600, который используется для обозначения потери радиосвязи с наземными службами. В момент подачи сигнала аппарат находился у побережья Турции на высоте около 16 тысяч метров.

Как отмечает SHOT, появление такого аппарата над Чёрным морем стало первым с начала сентября. Беспилотник вылетел ночью с авиабазы Сигонелла на Сицилии. RQ-4D Phoenix предназначен для ведения разведки и сбора информации на больших территориях.

Разведывательный беспилотник НАТО RQ-4D Phoenix замечен над Чёрным морем
Разведывательный беспилотник НАТО RQ-4D Phoenix замечен над Чёрным морем

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Андрей Бражников
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