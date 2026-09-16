«Феникс‎» вне зоны доступа: Беспилотник НАТО потерял связь с базой над Чёрным морем

Беспилотный летательный аппарат НАТО RQ-4D Phoenix подал аварийный сигнал во время полёта над Чёрным морем. Об этом сообщает SHOT.

По данным издания, дрон передал код 7600, который используется для обозначения потери радиосвязи с наземными службами. В момент подачи сигнала аппарат находился у побережья Турции на высоте около 16 тысяч метров.

Как отмечает SHOT, появление такого аппарата над Чёрным морем стало первым с начала сентября. Беспилотник вылетел ночью с авиабазы Сигонелла на Сицилии. RQ-4D Phoenix предназначен для ведения разведки и сбора информации на больших территориях.