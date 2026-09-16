Над Чёрным морем зафиксировали возвращение разведдрона НАТО

Разведывательный беспилотник НАТО RQ-4D Phoenix снова появился в районе Чёрного моря после отсутствия в этом районе с начала сентября. Полёт разведчика зафиксировали над нейтральными водами в южной части акватории, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Беспилотник отправился к Чёрному морю с базы Сигонелла на Сицилии. К акватории он вышел через воздушное пространство Болгарии, после чего продолжил движение на высоте порядка 16 км. Аппарат принадлежит НАТО, а его эксплуатацию обеспечивают итальянские военные.

Траектория Phoenix совпала с маршрутом, который в регионе используют для полётов Bombardier Challenger 650 Artemis II. Этот самолёт НАТО также применяется для разведки и целеуказания.

Ранее американский разведывательный самолёт ARTEMIS II вновь заметили над Чёрным морем в направлении Краснодарского края. Полёт проходил над нейтральными водами. В момент наблюдения борт находился на высоте около 8,8 километра. Его скорость составляла примерно 625 км/ч. Пентагон относит платформу к экспериментальным системам воздушной разведки, которые используются в зоне ответственности Европейского командования США.