США могут не прийти: Страны Балтии заказали HIMARS и готовят сценарии войны с Россией

Эстония, Латвия и Литва готовятся к возможному военному конфликту с Россией, при этом их планы уже учитывают сценарий, при котором американская помощь запоздает или вовсе не поступит. Об этом пишет The Atlantic в большом материале о перестройке обороны стран Балтии на фоне сомнений в неизменности поддержки США.

По действующим планам НАТО американские подразделения, размещённые в Польше и Германии, должны подключиться «с первой минуты» возможного вторжения. Однако начальник командования подготовки и доктрины ВС Литвы бригадный генерал Жильвинас Гаубис рассказал журналу, что военные уже проводили учения, в которых помощь Вашингтона задерживалась или не приходила вовсе. По его словам, штабисты обязаны проверять «самые сложные сценарии».

При этом полноценной замены американским возможностям у региона сейчас нет. Гаубис отметил, что европейские союзники постепенно развивают, например, средства дозаправки самолётов в воздухе, однако быстро заменить спутниковую разведку США, американские дальнобойные ракеты и гиперзвуковые системы невозможно. Потеря такой поддержки, говорится в материале, сократит возможности стран Балтии как по обнаружению целей, так и по их поражению.

Эстония, Латвия и Литва уже заказали американские реактивные системы HIMARS. Наиболее дальнобойные высокоточные боеприпасы для этих комплексов способны поражать цели примерно в 190 милях — около 300 километров. The Atlantic обращает внимание, что это почти соответствует расстоянию от Таллина до Санкт-Петербурга.

Одновременно Литва наращивает присутствие союзников на своей территории. Развёртываемая там бригада должна включать около пяти тысяч немецких военнослужащих и получить современные танки. Всего силы примерно 20 стран присутствуют в трёх балтийских государствах, а крупнейшую роль среди европейских союзников играют Германия, Канада и Великобритания.

Страны региона также укрепляют сухопутные границы. Они создают противотанковые рвы и бетонные заграждения, разворачивают камеры и акустические датчики, а военные заранее определяют участки, где потенциальное наступление можно было бы замедлить и остановить. Литовские планы предусматривают и более тесное использование гражданских добровольческих формирований.

При этом публикация The Atlantic описывает возможный сценарий будущего конфликта, а не сообщает о признаках неизбежной или уже готовящейся атаки России.

Ранее Life.ru рассказывал о проблемах перевооружения Европы. Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс признавал, что совместные проекты ЕС по созданию истребителя и танка сталкивались с неудачами, а механизмы оборонного сотрудничества не дали ожидаемого эффекта. По его словам, европейской промышленности также не хватает мощностей и критически важного сырья: производство боеприпасов сдерживает дефицит нитроцеллюлозы, а выпуск ряда компонентов для беспилотников зависит от поставок редкоземельных магнитов из Китая. На этом фоне Евросоюз рассчитывает резко нарастить военные расходы в ближайшие годы.