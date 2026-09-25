Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 сентября, 11:11

«Вы играете с жизнями наших детей»: Самая популярная партия Германии призвала не пускать Украину в ЕС

АдГ потребовала исключить вступление Украины в ЕС и военные гарантии для Киева

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MantasVD

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MantasVD

Фракция «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая лидирует в опросах общественного мнения, потребовала от Правительства ФРГ исключить вступление Украины в Евросоюз и отказаться от военных гарантий Киеву. Соответствующую инициативу депутаты внесли в бундестаг. Документ зарегистрирован под номером 21/8124.

Авторы предложения выступили не только против полноценного членства Украины в ЕС, но и против промежуточных вариантов, включая так называемое ассоциированное членство. АдГ также призвала Берлин не допускать распространения на Киев обязательств по военной взаимопомощи в рамках Евросоюза. Во фракции считают, что такой сценарий создаст дополнительные риски вовлечения европейских государств в конфликт.

Ещё одно требование касается немецкой помощи Киеву. АдГ предлагает отказаться от выделения Германией денег на восстановление Украины, а финансовую и военную поддержку, кроме гуманитарной, сокращать до тех пор, пока Киев, по формулировке авторов инициативы, не будет готов к «серьёзным мирным переговорам» с Россией.

Канцлер Мерц рискует получить «чёрную метку» от однопартийцев, заявил германист
Канцлер Мерц рискует получить «чёрную метку» от однопартийцев, заявил германист

Во время обсуждения заместитель руководителя фракции АдГ Маркус Фронмайер раскритиковал курс нынешнего правительства ФРГ в отношении Украины. Он обвинил власти страны в том, что интересы Киева ставятся выше внутренних потребностей Германии. Подобную позицию политик высказывал и ранее, критикуя дальнейшую финансовую поддержку Украины на фоне сокращения расходов внутри ФРГ.

Фронмайер также заявил, что видит риск втягивания Германии в прямое военное противостояние. Обращаясь к представителям ХДС, депутат сказал, что не готов поддерживать политику, которая, по его мнению, может привести к отправке немецких военнослужащих на Украину.

«Это не игра. Наконец-то осознайте это. Вы играете с жизнями наших детей. И я говорю вам: моих детей вы не получите», — заявил Фронмайер.

Ранее Life.ru писал, что канцлер Фридрих Мерц намерен продолжать поддержку Украины, несмотря на критику этой политики со стороны части немецких избирателей и сторонников АдГ.

На кону финансовая поддержка: ЕС требует от Украины пошевелиться с проведением реформ
На кону финансовая поддержка: ЕС требует от Украины пошевелиться с проведением реформ

Также Life.ru рассказывал о другом требовании руководства АдГ к Киеву: сопредседатель партии Алиса Вайдель выступила за прекращение поддержки Украины и возвращение украинских беженцев на родину.

Главные решения зарубежных властей, международные отношения и дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Германия
  • Украина
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar