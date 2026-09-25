«Вы играете с жизнями наших детей»: Самая популярная партия Германии призвала не пускать Украину в ЕС

Фракция «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая лидирует в опросах общественного мнения, потребовала от Правительства ФРГ исключить вступление Украины в Евросоюз и отказаться от военных гарантий Киеву. Соответствующую инициативу депутаты внесли в бундестаг. Документ зарегистрирован под номером 21/8124.

Авторы предложения выступили не только против полноценного членства Украины в ЕС, но и против промежуточных вариантов, включая так называемое ассоциированное членство. АдГ также призвала Берлин не допускать распространения на Киев обязательств по военной взаимопомощи в рамках Евросоюза. Во фракции считают, что такой сценарий создаст дополнительные риски вовлечения европейских государств в конфликт.

Ещё одно требование касается немецкой помощи Киеву. АдГ предлагает отказаться от выделения Германией денег на восстановление Украины, а финансовую и военную поддержку, кроме гуманитарной, сокращать до тех пор, пока Киев, по формулировке авторов инициативы, не будет готов к «серьёзным мирным переговорам» с Россией.

Во время обсуждения заместитель руководителя фракции АдГ Маркус Фронмайер раскритиковал курс нынешнего правительства ФРГ в отношении Украины. Он обвинил власти страны в том, что интересы Киева ставятся выше внутренних потребностей Германии. Подобную позицию политик высказывал и ранее, критикуя дальнейшую финансовую поддержку Украины на фоне сокращения расходов внутри ФРГ.

Фронмайер также заявил, что видит риск втягивания Германии в прямое военное противостояние. Обращаясь к представителям ХДС, депутат сказал, что не готов поддерживать политику, которая, по его мнению, может привести к отправке немецких военнослужащих на Украину.

«Это не игра. Наконец-то осознайте это. Вы играете с жизнями наших детей. И я говорю вам: моих детей вы не получите», — заявил Фронмайер.

Ранее Life.ru писал, что канцлер Фридрих Мерц намерен продолжать поддержку Украины, несмотря на критику этой политики со стороны части немецких избирателей и сторонников АдГ.

Также Life.ru рассказывал о другом требовании руководства АдГ к Киеву: сопредседатель партии Алиса Вайдель выступила за прекращение поддержки Украины и возвращение украинских беженцев на родину.