Мерц подтвердил продолжение помощи Киеву вопреки росту влияния оппозиции

Канцлер Германии Фридрих Мерц намерен продолжать поддержку Украины, несмотря на критику этой политики со стороны части немецких избирателей. Он заявил об этом на фоне роста претензий к правительству среди сторонников «Альтернативы для Германии», пишет Bloomberg.

Мерц признал, что помощь Киеву стала одной из тем, по которым сторонники АдГ расходятся с нынешним курсом Берлина. Однако менять позицию правительства из-за внутреннего давления канцлер не собирается.

«Я вижу опасения, которые мы наблюдаем в некоторых частях страны. Но теперь мы должны стоять до тех пор, пока эта ужасная война не закончится. <...> Успех России будет иметь непредсказуемые и беспрецедентные последствия для всех нас, включая Германию. Именно поэтому я стою здесь очень твёрдо, очень чётко и не намерен отступать ни на сантиметр», — сказал он.

Канцлер объяснил свою позицию возможными последствиями исхода конфликта для Германии и Евросоюза. По его оценке, результат противостояния напрямую затрагивает интересы ФРГ, поэтому Берлин должен сохранять нынешний курс.

Ранее Мерц и сопредседатель АдГ Алиса Вайдель вступили в спор в Бундестаге из-за отношений с Россией и помощи Украине. Вайдель раскритиковала антироссийский курс правительства и выступила за возобновление поставок газа по «Северному потоку». Канцлер в ответ назвал АдГ «деструктивной силой» и подтвердил намерение Берлина продолжать поддержку Киева. Перепалка сопровождалась выкриками депутатов, из-за чего председателю Бундестага Юлии Клёкнер несколько раз пришлось призывать зал к порядку.