В ООН заявили о поддержке любых шагов к деэскалации между РФ и Украиной

ООН приветствовала бы любые действия, которые могут привести к снижению напряжённости в отношениях между Россией и Украиной. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.

Комментируя заявления президента США Дональда Трампа об отказе Украины от ударов по российской энергетической инфраструктуре, представитель ООН отметил, что любые шаги в сторону деэскалации будут положительно восприняты.

«Очевидно, что все, что улучшает отношения между Российской Федерацией и Украиной, будет приветствоваться. Поэтому мы надеемся на любые признаки деэскалации в этом конфликте», — заявил Хак.

Он также отметил, что рост цен на нефть и дизельное топливо связан сразу с несколькими факторами. Среди них представитель ООН назвал не только ситуацию вокруг России и Украины, но и события на Ближнем Востоке.

Ранее кандидат на пост генерального секретаря ООН Ивонн Баки призвала Россию и Украину начать прямые переговоры. Встречу следует провести на площадке всемирной организации, заявила дипломат во время интерактивного диалога в ООН.