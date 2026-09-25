Танк, истребитель и нехватка сырья: В ЕК перечислили проблемы перевооружения Европы

Европейской оборонной промышленности не хватает производственных мощностей и критически важного сырья, а совместные военные проекты стран ЕС неоднократно сталкивались с неудачами. Об этом заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс на конференции BusinessEurope.

«Все помнят неудачи с проектами европейского истребителя или европейского танка», — сказал Кубилюс.

По его оценке, механизм оборонного сотрудничества PESCO также не принёс ожидаемых результатов. Еврокомиссар связал трудности совместных программ с проблемами управления, техническими сложностями и «национальным промышленным эгоизмом». Раздробленность оборонного рынка, по его словам, мешает европейским производителям быстро наращивать выпуск вооружений.

Отдельной проблемой Кубилюс назвал поставки сырья. По его словам, Евросоюз не сможет выпускать достаточно взрывчатых веществ без увеличения производства нитроцеллюлозы. Еврокомиссия и ранее относила ограниченную доступность энергетической нитроцеллюлозы к основным узким местам при производстве порохов и боеприпасов.

Есть сложности и с беспилотниками. Для небольших электродвигателей необходимы магнитные материалы, поставки которых ЕС во многом зависят от импорта. Еврокомиссия указывает, что 98% спроса Евросоюза на редкоземельные постоянные магниты покрывается за счёт поставок из Китая.

На этом фоне Кубилюс призвал европейский бизнес готовиться к «большим деньгам» и росту военных заказов. По его оценке, совокупные оборонные расходы стран ЕС могут приблизиться к €7 трлн до 2035 года, если государства выполнят взятые в рамках НАТО обязательства.

Ранее Андрюс Кубилюс, презентуя оборонную стратегию в Брюсселе, заявил, что Евросоюз готовится к масштабному наращиванию оборонного потенциала и планирует инвестировать порядка 6,8 трлн евро до 2035 года. По его словам, к 2030 году все страны Европы должны достичь минимального уровня безопасности, и для этого необходимо мобилизовать все доступные ресурсы как на национальном, так и на общеевропейском уровне.