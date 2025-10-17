Сектор Газа
17 октября, 12:24

Страны ЕС планируют потратить на милитаризацию €6,8 трлн к 2035 году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MEDIAIMAG

Евросоюз готовится к масштабному наращиванию оборонного потенциала, планируя инвестировать порядка 6,8 триллионов евро до 2035 года. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, презентуя оборонную стратегию в Брюсселе.

«К 2035 году европейцы должны потратить на военные нужды 6,8 трлн евро», — сказал он.

По словам Кубилюса, к 2030 году все страны Европы должны будут достичь минимального уровня безопасности. Он подчеркнул, что для этого необходимо мобилизовать все доступные ресурсы как на национальном, так и на общеевропейском уровне.
Путин анонсировал очень убедительный ответ России на милитаризацию Европы
Ранее сообщалось, что страны ЕС отказались от планов развёртывания многотысячного миротворческого контингента на Украине из-за нехватки военных ресурсов и опасений эскалации с Россией. На европейских военных предполагается возложить роль инструкторов по подготовке украинских солдат на западных учебных объектах.

