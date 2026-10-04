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Опубликовано 4 октября, 13:11

Песков: Пока мир невозможен, Россия будет «воевать наотмашь»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия предпочла бы добиться мира дипломатическим путём, однако сейчас такой сценарий невозможен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Позицию Москвы он изложил в интервью журналисту ИА «Вести» Павлу Зарубину.

Представитель Кремля сослался на слова президента России Владимира Путина о предпочтительном для Москвы способе урегулирования конфликта.

«Вот что сказал Путин? Мы хотим мира, и для нас предпочтительнее его достигнуть мирными средствами. Но пока это невозможно, мы будем воевать и будем воевать наотмашь», — сказал Песков.

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Ранее Life.ru писал, что Песков заявил о продолжении специальной военной операции и сказал, что Украине придётся «заплатить цену» за действия последних месяцев. Представитель Кремля тогда также напомнил о позиции Владимира Путина относительно возможного возобновления переговоров.

Больше новостей о ходе спецоперации, ситуации на фронте и продвижении российских подразделений — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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