Песков: Украине придётся заплатить цену за действия последних месяцев

Украине придётся «заплатить цену» за действия последних месяцев, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так представитель Кремля ответил на вопрос о перспективах возобновления переговоров Москвы и Киева.

«Безусловно, об этом тоже говорил президент: Украине придётся заплатить цену за те действия, которые имели место последние месяцы. Сейчас это и происходит», — сказал Песков.

По его словам, российские войска продолжают специальную военную операцию и последовательно наносят удары по целям, которые считают целесообразными.