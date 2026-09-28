Песков: Украине придётся заплатить цену за действия последних месяцев
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Украине придётся «заплатить цену» за действия последних месяцев, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так представитель Кремля ответил на вопрос о перспективах возобновления переговоров Москвы и Киева.
«Безусловно, об этом тоже говорил президент: Украине придётся заплатить цену за те действия, которые имели место последние месяцы. Сейчас это и происходит», — сказал Песков.
По его словам, российские войска продолжают специальную военную операцию и последовательно наносят удары по целям, которые считают целесообразными.
Ранее Life.ru рассказывал, что Путин заявил о готовности России возобновить переговоры после выборов, однако связал дальнейшее развитие диалога с событиями последних дней. При этом Путин подчёркивал, что предложения о возобновлении переговоров остаются «на столе», а окончательные решения российская сторона намерена принимать исходя из собственных интересов.
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