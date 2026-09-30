«Нужна лишь передышка»: В МИД России объяснили, что стоит за мирными заявлениями Зеленского

Заявления Владимира Зеленского о готовности немедленно прекратить огонь на Украине не отражают, по мнению Москвы, стремления к долгосрочному урегулированию конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, комментируя выступление украинского политика на 81-й сессии Генассамблеи ООН.

«Зеленский в рамках недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН продолжил сыпать пустыми заявлениями о якобы готовности Украины к незамедлительному, как он сказал, прекращению огня и без предварительных условий», — сказала дипломат.

По её словам, в реальности эти заявления не имеют ничего общего с истинным стремлением к справедливому и устойчивому миру. По оценке Захаровой, Киев заинтересован в приостановке боевых действий для восстановления личного состава и восполнения потерь военной техники.

«Ему нужна лишь передышка для восполнения потерь ВСУ в живой силе и технике, чтобы не только возобновить боевые действия, но и пойти на эскалацию конфликта», — подчеркнула Захарова.

Ранее Life.ru сообщал, что Захарова раскритиковала заявления Зеленского о стремлении к миру после его слов об увеличении числа ударов по России. Выступая на Восточном экономическом форуме, дипломат обратила внимание на планы Киева нарастить интенсивность атак беспилотников. По её оценке, такие намерения противоречат заявлениям украинской стороны о готовности к мирному урегулированию.