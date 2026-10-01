Без объяснений и жалости: Эстония оставила россиян ночевать прямо в буферной зоне границы

Десятки россиян и граждан Эстонии провели ночь на мосту между Ивангородом и Нарвой после того, как их не пропустили через эстонскую границу. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.







По данным канала, вечером 30 сентября люди прошли контроль на российской стороне и направились к пункту пропуска Нарва-1. Там им заявили, что переход закроется примерно через час, а проверка одного человека займёт от 10 до 20 минут.

Часть путешественников решила вернуться в Россию, остальные остались ждать в буферной зоне на мосту. SHOT пишет, что жители Ивангорода предлагали бесплатный ночлег тем, кто согласился пойти обратно.

Утром 1 октября пункт пропуска открылся в 07:00, однако ситуация, по информации канала, повторилась. Прошедшие российский контроль люди вновь оказались на мосту в ожидании пропуска на эстонскую сторону.

Пограничники не объяснили причины задержки и не сообщили, сколько она продлится. Очередь тем временем начала увеличиваться и со стороны Эстонии.