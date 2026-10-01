Без объяснений и жалости: Эстония оставила россиян ночевать прямо в буферной зоне границы
SHOT: Десятки россиян провели ночь в буферной зоне на границе с Эстонией
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Десятки россиян и граждан Эстонии провели ночь на мосту между Ивангородом и Нарвой после того, как их не пропустили через эстонскую границу. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным канала, вечером 30 сентября люди прошли контроль на российской стороне и направились к пункту пропуска Нарва-1. Там им заявили, что переход закроется примерно через час, а проверка одного человека займёт от 10 до 20 минут.
Часть путешественников решила вернуться в Россию, остальные остались ждать в буферной зоне на мосту. SHOT пишет, что жители Ивангорода предлагали бесплатный ночлег тем, кто согласился пойти обратно.
Утром 1 октября пункт пропуска открылся в 07:00, однако ситуация, по информации канала, повторилась. Прошедшие российский контроль люди вновь оказались на мосту в ожидании пропуска на эстонскую сторону.
Пограничники не объяснили причины задержки и не сообщили, сколько она продлится. Очередь тем временем начала увеличиваться и со стороны Эстонии.
Ранее Life.ru писал о резком осложнении ситуации на российско-эстонской границе 30 сентября. По данным Санкт-Петербургской таможни, эстонская сторона периодически перекрывала проход на пешеходный мост, из-за чего движение из России приходилось временно останавливать. С 15 июня Нарва-1 работает только с 07:00 до 19:00, тогда как российский пункт «Ивангород» продолжает функционировать круглосуточно. Сокращённый график уже приводил к многочасовому ожиданию: летом туристы начали ставить палатки возле границы, чтобы дождаться своей очереди.
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