«Нарву» не успевают пройти около 50 человек: На эстонской границе снова толпятся люди

На эстонском пункте пропуска «Нарва-1» опять образуется небольшая очередь: иногда до 50 человек за сутки не успевают перейти границу с Россией. Об этом рассказали в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

В ведомстве пояснили, что скопление людей перед соседним пунктом пропуска появилось после того, как закончились летние отпуска и школьные каникулы.

«Перед пунктом пропуска «Нарва 1» (сопредельный – МАПП «Ивангород») также ожидают граждане, планирующие попасть в Россию. Периодически около 50 человек за день не успевают пересечь границу в «Нарве 1», но в отдельные дни все желающие успевали её пройти», — говорится в сообщении.

Сам пункт пропуска «Нарва-1», расположенный напротив российского Ивангорода, с 15 июня принимает людей по укороченному графику — с 7:00 до 19:00.

А ранее власти Эстонии решили не возвращать автомобильные КПП на границе с Россией к круглосуточной работе. Правительство республики одобрило предложение сделать нынешний сокращённый режим бессрочным. Как сообщала телерадиокомпания ERR, переходы продолжат работать по 12 часов в сутки, а такой же график собираются ввести и для железнодорожных пунктов пропуска. Изначально ограничение вводилось как временная мера до конца августа.