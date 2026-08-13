Без круглосуточного режима: Эстония навсегда сократила работу КПП на границе с Россией

Автомобильные пункты пропуска на границе Эстонии с Россией больше не вернутся к круглосуточной работе. Правительство республики одобрило предложение сделать действующий сокращённый режим бессрочным, сообщает телерадиокомпания ERR.

Теперь автомобильные КПП продолжат работать по 12 часов в сутки — с 07:00 до 19:00. Такой же график планируется установить и для железнодорожных пунктов пропуска.

Ограничения ввели весной как временную меру до конца августа. Ранее погранпереходы работали круглосуточно. Власти объясняли изменение графика необходимостью эффективнее распределять сотрудников и усилить контроль на границе.

Глава МВД Эстонии Игорь Таро заявил, что причины для сохранения ограничений никуда не исчезли. По его словам, сокращённый график должен повышать безопасность, возможности реагирования на пограничные инциденты и эффективность таможенного контроля.

При этом полностью закрывать границу с Россией Таллин пока не собирается. Таро подчеркнул, что для такого решения необходима более серьёзная причина и соответствующая оценка угроз, которой сейчас у эстонских властей нет.

Ранее глава парламентской комиссии по государственной обороне Эстонии Калев Стойческу выступил с инициативой о полном закрытии границы с Россией. Он признал, что опасения по поводу прямого нападения РФ на страны НАТО пока преждевременны, однако подчеркнул, что безопасность Эстонии начинается с восточной границы, которую необходимо не только усилить, но и, по его мнению, полностью перекрыть.