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8 августа, 17:43

В Эстонии потребовали закрыть границу с Россией

Глава комиссии по обороне Эстонии Стойческу призвал закрыть границу с РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Viktoria Kytt

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Viktoria Kytt

Глава парламентской комиссии по гособороне Эстонии Калев Стойческу инициировал вопрос о полной блокировке границы с Россией. Несмотря на то, что политик назвал опасения относительно прямого нападения РФ на страны НАТО преждевременными, он подчеркнул необходимость усиления мер внутренней безопасности Эстонии, сообщает ERR.

«А наша безопасность начинается с восточной границы, которую необходимо укрепить ещё больше, и, на мой взгляд, также закрыть», — сказал он.

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Ранее власти Эстонии заключили соглашение с Нарвой об обмене земельными участками для строительства нового военного городка. Объект должен обеспечить постоянное присутствие армии страны у границы с Россией, где военные подразделения не размещались с 1990-х годов.

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Наталья Демьянова
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