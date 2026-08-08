В Эстонии потребовали закрыть границу с Россией

Глава парламентской комиссии по гособороне Эстонии Калев Стойческу инициировал вопрос о полной блокировке границы с Россией. Несмотря на то, что политик назвал опасения относительно прямого нападения РФ на страны НАТО преждевременными, он подчеркнул необходимость усиления мер внутренней безопасности Эстонии, сообщает ERR.

«А наша безопасность начинается с восточной границы, которую необходимо укрепить ещё больше, и, на мой взгляд, также закрыть», — сказал он.

Ранее власти Эстонии заключили соглашение с Нарвой об обмене земельными участками для строительства нового военного городка. Объект должен обеспечить постоянное присутствие армии страны у границы с Россией, где военные подразделения не размещались с 1990-х годов.