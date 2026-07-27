На эстонском КПП в Нарве скапливаются толпы желающих попасть в Россию

На эстонском пункте пропуска в Нарве по утрам скапливается до 300 человек, желающих попасть в Россию. Об этом рассказали в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Как пояснили в ведомстве, с 15 июня эстонский КПП работает в урезанном режиме — с 07:00 до 19:00 каждый день. Именно из-за такого расписания на эстонской стороне и образуются очереди.

«Утром, перед открытием КПП, количество граждан, ожидающих возможности проследовать в Россию, может достигать 300 человек», — сказано в сообщении.

В таможне добавили, что режим работы КПП «Нарва-1» и время, которое эстонские службы тратят на проверки, приводят к неприятным последствиям. Часть людей, приехавших в Нарву днём, просто не успевает пройти границу и вынуждена ждать следующего дня.

При этом на российском участке скоплений нет. Пункт пропуска в Ивангороде работает в обычном режиме. За минувшую неделю через МАПП «Ивангород» прошли около 11 тысяч человек, причём почти семь тысяч из них выезжали из России.

В таможенном ведомстве подчеркнули, что в случае пикового подхода нескольких автобусов совместные наряды таможенников и пограничников незамедлительно задействуют резервные силы и переходят на реверсивную логистику потока, чтобы купировать образование очередей и давку среди пассажиров.

Пограничный переход «Нарва — Ивангород» — это последний действующий сухопутный коридор в Евросоюз в непосредственной близости от Петербурга. Для жителей Финляндии, чьи КПП на российской границе полностью парализованы, этот маршрут приобретает стратегическое значение. Однако с февраля 2024 года его пропускная способность сведена к нулю для автомобилей: из-за аварийного ремонта пролёта моста с российской стороны коридор открыт исключительно для пешеходов.

Ранее россияне жаловались на многочасовые проверки на границах Эстонии и Польши. С 9 июля для граждан с европейскими документами ввели усиленный контроль. Особенно тяжело приходилось на переходе Койдула — Куничина Гора, где мужчин часами вызывали на беседы.