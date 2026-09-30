Люди стоят, фуры почти не едут: Эстония затормозила пропуск на границе с РФ

На российско-эстонской границе 30 сентября образовались очереди из людей и грузовиков, следующих из России. Северо-Западное таможенное управление связывает ситуацию с усилением ограничительных мер со стороны Эстонии.

«30 сентября в течение дня наблюдается напряжённая ситуация со скоплением очередей физических лиц и грузовых автомобилей, убывающих из России в Эстонию. Просим учитывать данную информацию при планировании поездки», — сообщили в таможне.

На переходе Нарва-1, который соответствует российскому пункту Ивангород, эстонская сторона периодически закрывает проход на пешеходный мост. В эти моменты пропуск людей из России полностью останавливается.

Проблемы возникли и с грузовым транспортом на пунктах Лухамаа и Койдула, сопредельных российским Шумилкино и Куничиной Горе. По данным СЗТУ, эстонская сторона принимает в среднем один-два грузовика в час, а временами не пропускает машины вообще.

Российская таможня также сообщила об усилении досмотра товаров со стороны эстонских контролирующих органов.

Ограничения на российско-эстонской границе усиливались в течение 2026 года. С 15 июня Эстония сократила время работы перехода Нарва-1 на четыре часа, оставив для пешеходов окно с 07:00 до 19:00. Российский Ивангород при этом продолжил работать круглосуточно.

Летом сокращённый график уже привёл к многочасовым очередям. В конце июня Life.ru писал о туристах, которые начали ставить палатки возле Нарвы, чтобы дождаться своей очереди на переход. В отдельные дни у границы находились более 500 человек, а ожидание растягивалось на многие часы.

К августу ситуация сохранялась: около 50 человек в день периодически не успевали пройти через Нарва-1 до закрытия пункта. Тогда же стало известно, что Эстония решила сделать 12-часовой режим работы Нарвы, Койдула и Лухамаа бессрочным.

Life.ru подробно разбирал действующие правила пересечения российско-эстонской границы: через Нарву сейчас можно пройти только пешком, а автомобильное, автобусное и грузовое движение сохраняется через Койдула — Куничина Гора и Лухамаа — Шумилкино. Эстонская сторона проводит усиленные таможенные проверки и применяет санкционные ограничения на ряд товаров.