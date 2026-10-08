Закрыть море за несколько часов: Эстонский министр надумал грозить России блокадой и потерей доходов

НАТО способно за несколько часов перекрыть России выход через Финский залив в случае военного конфликта с альянсом. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. По его мнению, подобная мера позволит не только ограничить морское сообщение, но и нанести серьёзный удар по российским доходам от экспорта сырья, пишет The Times.

Цахкна утверждает, что страны НАТО способны в короткие сроки развернуть группировку численностью до 50 тысяч подготовленных военнослужащих. При этом ключевым преимуществом альянса он считает контроль над акваторией Балтийского моря, в том числе над морским проходом между Эстонией и Финляндией.

По словам министра, блокирование этого маршрута может нарушить движение российских военных кораблей и создать проблемы с экспортом нефти. Кроме того, политик допустил ограничение морского сообщения с Калининградской областью. Он считает, что подобные действия способны лишить Москву значительной части поступлений от продажи энергоресурсов.

Угрозы изоляции Калининградской области уже становились причиной жёстких заявлений Москвы. В конце сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила НАТО в отработке сценариев блокады российского региона. По её словам, на учениях альянса также рассматривают ограничение работы российских портов на Балтике.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин прокомментировал угрозы Калининградской области. Президент подчеркнул, что Россия намерена защищать свою территорию, а предупреждения Москвы связал с военной активностью западных стран. Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о заверениях НАТО в отсутствии планов нападения на Россию. По его словам, такие сигналы поступили от генсека альянса Марка Рютте и американского представителя при НАТО Мэтью Уитакера.