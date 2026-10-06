Лавров: НАТО заверило Москву, что не планирует нападать на Россию

Руководство НАТО ранее заверило Москву, что альянс не планирует нападать на Россию. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Восточного Тимора Бендиту Фрейташем.

По словам Лаврова, такие заверения прозвучали после российских заявлений в ответ на высказывания представителей стран Балтии и других членов НАТО о Калининградской области.

«Тут же нас стали уверять, это делали Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО, господин Уитакер, представитель США в Брюсселе при Североатлантическом альянсе, стали заверять, что никаких планов у НАТО нападать на Россию нет и быть не может», — сказал глава российского МИД.

Лавров подчеркнул, что Москва внимательно следит за заявлениями и военной активностью стран альянса у российских границ.

Ранее Лавров напомнил о позиции президента РФ Владимира Путина по возможному нападению на Калининград. Глава МИД заявил, что российский президент уже дал понять, каким будет ответ Москвы в случае прямой атаки на Калининградскую область или любой другой регион страны. По словам Лаврова, Россия исходит из необходимости заранее и недвусмысленно обозначать последствия подобных действий.