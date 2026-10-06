«А что если вдруг»: Лавров напомнил приказ Путина по Калининграду

Президент России Владимир Путин уже дал понять, каким будет ответ Москвы в случае прямого нападения на Калининградскую область или любой другой регион страны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

Министр напомнил недавнее выступление российского лидера на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Тогда Путин отдельно прокомментировал возможную атаку на Калининградскую область.

«На Валдайском форуме президент предельно чётко ответил на вопрос о том, а что если вдруг на Калининградскую область всё-таки будет нападение. Он сказал: на Калининградскую область, на любую другую область Российской Федерации ответ будет одним», — отметил Лавров.

Президент также уточнял, что в предупреждении российского МИД по Калининграду речь не идёт непосредственно о применении ядерного оружия. По его словам, Москва говорит обо всех силах и средствах, находящихся в распоряжении страны, а конкретный ответ будет определяться исходя из ситуации.