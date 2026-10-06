«А что если вдруг»: Лавров напомнил приказ Путина по Калининграду
Лавров: Путин дал понять, каким будет ответ на нападение на Калининград
Сергей Лавров. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин уже дал понять, каким будет ответ Москвы в случае прямого нападения на Калининградскую область или любой другой регион страны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.
Министр напомнил недавнее выступление российского лидера на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Тогда Путин отдельно прокомментировал возможную атаку на Калининградскую область.
«На Валдайском форуме президент предельно чётко ответил на вопрос о том, а что если вдруг на Калининградскую область всё-таки будет нападение. Он сказал: на Калининградскую область, на любую другую область Российской Федерации ответ будет одним», — отметил Лавров.
Президент также уточнял, что в предупреждении российского МИД по Калининграду речь не идёт непосредственно о применении ядерного оружия. По его словам, Москва говорит обо всех силах и средствах, находящихся в распоряжении страны, а конкретный ответ будет определяться исходя из ситуации.
Ранее Life.ru писал, что Путин предупредил о применении всех имеющихся вооружений в случае прямого нападения на Россию. Отдельно российский лидер подчеркнул, что это относится как к Калининградской области, так и к любому другому региону страны. При этом глава государства подчеркнул, что Москва не пытается запугивать другие страны, а отвечает на звучащие в её адрес угрозы. Позже Путин подтвердил готовность задействовать весь имеющийся арсенал при прямом нападении на РФ.
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