L’Antidiplomatico: Россия провела красную линию для НАТО вокруг Калининграда

Россия своим предупреждением о возможных действиях против Калининградской области стремится устранить любую двусмысленность для стран НАТО. К такому выводу пришёл автор итальянского издания L’Antidiplomatico Алессандро Бартолони.

По его мнению, заявление Москвы стало одним из наиболее значимых событий последних дней в Европе, несмотря на то что произошло не непосредственно на поле боя. Автор обращает внимание на предупреждение России о последствиях возможной блокады или нападения на Калининградскую область.

В публикации подчёркивается, что западные страны продолжают обсуждать различные сценарии действий у российских границ, одновременно заявляя о стремлении избежать прямого военного столкновения. Москва же, считает Бартолони, пытается провести чёткую границу: Калининград рассматривается Россией как её суверенная территория, а не как один из элементов украинского конфликта.

Президент России Владимир Путин ранее затронул эту тему на пленарном заседании клуба «Валдай». Он заявил, что в случае прямого нападения на Калининградскую область или другую российскую территорию встанет вопрос о применении всех вооружений, которыми располагает страна.

При этом глава государства отдельно уточнил, что в направленном западным странам предупреждении МИД России ядерное оружие прямо не упоминалось.

«Там сказано <...> о применении всех сил и средств, имеющихся в распоряжении нашей страны. А как оно будет — мы уже решим», — пояснил Путин.

Автор L’Antidiplomatico считает, что ситуация вокруг российского эксклава показывает предел, после которого Москва может расценить действия Запада уже не как косвенную поддержку Украины, а как непосредственное вмешательство в конфликт.

Ранее Life.ru писал, что Путин уточнил предупреждение России по Калининграду и подчеркнул, что в письме МИД прямо не говорится о применении ядерного оружия.