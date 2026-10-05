Главнокомандующий объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич разрабатывает стратегию действий альянса на случай возможного нападения России на его восточный фланг. Документ получил название «Теория победы», сообщает Bloomberg, ознакомившийся с его несекретной версией.

Представить концепцию планируется 12 октября в Польше. Она должна объяснить, как НАТО намерена реагировать на возможное вторжение на территорию стран альянса.

Как заявил представитель Гринкевича полковник Мартин О’Доннелл, основная задача «Теории победы» заключается в сохранении военного преимущества НАТО. По его словам, альянс намерен заранее создать условия для сдерживания и действий в случае нападения.

На первом этапе концепция предусматривает сдерживание наступления силами, расположенными на восточном фланге. Наряду с традиционными подразделениями планируется задействовать недорогие беспилотники, системы с минимальным участием экипажа и средства наведения с использованием искусственного интеллекта.

После получения свободы манёвра силы альянса, согласно документу, должны сосредоточиться на поражении систем командования и управления противника. Целью называется быстрое и решительное подавление наступающих сил.

Авторы концепции рассчитывают таким образом продемонстрировать готовность НАТО к потенциальному конфликту и убедить возможного противника в невозможности добиться победы над альянсом. Само НАТО при этом характеризует подобное планирование как оборонительное.

Ранее сам Алексус Гринкевич заявлял об отсутствии у России стремления к прямому конфликту с НАТО. Кроме того, альянс уже усиливает восточный фланг: в рамках операции «Восточный часовой» предусмотрено объединение воздушной и наземной обороны, а также внедрение новых средств противодействия беспилотникам.