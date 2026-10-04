Западным лидерам следует серьёзнее относиться к предупреждениям Москвы по поводу возможных угроз Калининградской области. К такому выводу пришёл автор американского журнала The American Conservative Эндрю Дэй.

В публикации отмечается, что Калининград имеет стратегическое значение для России, а возможная блокада или атака на регион может привести к прямому столкновению Москвы и НАТО.

Автор обращает внимание на недавние заявления главы МИД Польши Радослава Сикорского. Тот предлагал активнее проводить учения НАТО рядом с Калининградской областью, чтобы вынудить Россию учитывать присутствие альянса и перераспределять силы.

«Если этот город имеет стратегическое значение для Москвы и его можно защитить только с помощью ядерного оружия, то, возможно, западным лидерам не следует угрожать ему», — говорится в статье The American Conservative.

Ранее Life.ru сообщал, что Песков назвал предупреждение России о защите Калининграда не угрозой, а предостережением. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва не говорила о применении ядерного оружия, несмотря на такую трактовку в ряде западных публикаций. Он сравнил нынешнюю реакцию с восприятием Мюнхенской речи Путина, которую на Западе также сочли угрозой.