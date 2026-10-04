«В мире фантазий»: В США оценили планы Европы воевать с Россией за Калининград
Журналист Баусман: Фантазии западных политиков воевать с РФ обречены на провал
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Европейские политики, рассчитывающие захватить Калининград, переоценивают свои военные возможности, считает американский журналист Чарльз Баусман. В программе «Русский дозор Бута и Гамова» на радио «Комсомольская правда» он объяснил, почему подобные намерения расходятся с реальным положением дел.
По его словам, некоторые представители европейских стран, в частности Германии, полагают, что российский регион можно легко отрезать. Однако для вооружённого противостояния, как утверждает собеседник, им недостаёт ракет, оборудования и подготовленных солдат. Население при этом не хочет участвовать в конфликте.
«Те, кто жаждут эту войну, живут в мире фантазий, потому что у них нет военных сил, чтобы всё это делать», — подчеркнул журналист, добавив, что что громкие заявления не подкреплены необходимыми ресурсами.
Ранее постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что Москва всерьёз воспринимает угрозы в адрес Калининградской области. По его словам, высказывания западных политиков учитываются при подготовке мер безопасности.
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