Европейские политики, рассчитывающие захватить Калининград, переоценивают свои военные возможности, считает американский журналист Чарльз Баусман. В программе «Русский дозор Бута и Гамова» на радио «Комсомольская правда» он объяснил, почему подобные намерения расходятся с реальным положением дел.

По его словам, некоторые представители европейских стран, в частности Германии, полагают, что российский регион можно легко отрезать. Однако для вооружённого противостояния, как утверждает собеседник, им недостаёт ракет, оборудования и подготовленных солдат. Население при этом не хочет участвовать в конфликте.

«Те, кто жаждут эту войну, живут в мире фантазий, потому что у них нет военных сил, чтобы всё это делать», — подчеркнул журналист, добавив, что что громкие заявления не подкреплены необходимыми ресурсами.

Ранее постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что Москва всерьёз воспринимает угрозы в адрес Калининградской области. По его словам, высказывания западных политиков учитываются при подготовке мер безопасности.