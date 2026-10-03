Дали заднюю: В США заметили, что три страны замолчали после слов Путина о Калининграде

Страны Прибалтики отступили и прекратили угрожать Калининграду после предупреждения Владимира Путина во время выступления на «Валдае». Об этом рассказал бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с отставным подполковником американской армии Дэниелом Дэвисом.

«Похоже, что это предупреждение как-то сработало, поскольку все ранее угрожавшие страны, Латвия, Литва и Эстония, они дали заднюю. Они решили замолкнуть и прекратить с угрозами», — заявил эксперт.

По словам Джонсона, именно жёсткая позиция Москвы заставила балтийские государства изменить риторику и отказаться от прежних заявлений.

Напомним, Life.ru писал, что Путин на «Валдае» заявил о готовности применить всё имеющееся у страны вооружение в случае прямого нападения на Калининградскую область или другие российские территории. По словам главы государства, такой вопрос возникнет незамедлительно. Это заявление он сделал на пленарной сессии дискуссионного клуба.