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Опубликовано 3 октября, 11:17

Дали заднюю: В США заметили, что три страны замолчали после слов Путина о Калининграде

Экс-офицер ЦРУ: Прибалтика притихла после предупреждения Путина о Калининграде

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Страны Прибалтики отступили и прекратили угрожать Калининграду после предупреждения Владимира Путина во время выступления на «Валдае». Об этом рассказал бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с отставным подполковником американской армии Дэниелом Дэвисом.

«Похоже, что это предупреждение как-то сработало, поскольку все ранее угрожавшие страны, Латвия, Литва и Эстония, они дали заднюю. Они решили замолкнуть и прекратить с угрозами», — заявил эксперт.

По словам Джонсона, именно жёсткая позиция Москвы заставила балтийские государства изменить риторику и отказаться от прежних заявлений.

«Каким будет оружие, мы уже решили»: Путин уточнил предупреждение по Калининграду
«Каким будет оружие, мы уже решили»: Путин уточнил предупреждение по Калининграду

Напомним, Life.ru писал, что Путин на «Валдае» заявил о готовности применить всё имеющееся у страны вооружение в случае прямого нападения на Калининградскую область или другие российские территории. По словам главы государства, такой вопрос возникнет незамедлительно. Это заявление он сделал на пленарной сессии дискуссионного клуба.

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Вероника Бакумченко
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