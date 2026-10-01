Путин заявил о готовности применить все имеющиеся вооружения при нападении на РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что в случае прямого нападения на Калининградскую область или другие российские территории вопрос о применении всех имеющихся у страны вооружений возникнет незамедлительно. Об этом глава государства сказал на пленарной сессии XXIII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».