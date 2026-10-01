Путин заявил о готовности применить все имеющиеся вооружения при нападении на РФ
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин заявил, что в случае прямого нападения на Калининградскую область или другие российские территории вопрос о применении всех имеющихся у страны вооружений возникнет незамедлительно. Об этом глава государства сказал на пленарной сессии XXIII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Путин подчеркнул, что речь идёт именно о прямой атаке на Россию. В таком случае, по его словам, использование российского арсенала станет неизбежным.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия намерена обеспечивать безопасность Калининградской области в соответствии с российским законодательством. О возможных последствиях попытки изоляции Калининграда ранее говорил и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. По его словам, Североатлантический альянс получил от России письменное предупреждение по этому вопросу. В документе Москва предупреждала, что попытка установить воздушную или морскую блокаду Калининградской области может привести к прямому вооруженному конфликту.
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