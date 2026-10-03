Итальянский журналист Марко Травальо оспорил трактовку российского предупреждения о возможном ответе на нападение на Калининград как угрозы со стороны Москвы. В статье Il Fatto Quotidiano он обратил внимание на действия западных стран, связанные с российским регионом.

Травальо упомянул военные учения НАТО возле Калининграда, заявления эстонских и литовских политиков, а также сообщения о якобы существующих «отчётах ЦРУ» о планах России атаковать Италию, Испанию и Францию. В числе аргументов журналист привёл и решение Литвы разрешить размещение на своей территории иностранных военнослужащих и ядерного оружия.

Ранее бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что страны Прибалтики отступили и прекратили угрожать Калининграду после предупреждения Владимира Путина во время выступления на «Валдае». По его словам, именно жёсткая позиция Москвы заставила балтийские государства изменить риторику и отказаться от прежних заявлений.