«Пытаются что-то мутить»: Медведев рассказал о давлении отдельных стран на Южный Кавказ

Отдельные государства предпринимают попытки расколоть страны Южного Кавказа и «мутить» там, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран. По его словам, Россия наблюдает за этим с осторожностью.

«Что же касается Кавказа, да, отдельные государства сейчас пытаются там что-то мутить. Стремятся расколоть страны Южного Кавказа. Это правда. Мы с осторожностью за этим наблюдаем», — сказал он.

В качестве одного из примеров Медведев привёл Грузию. Он напомнил, что западные страны ранее предлагали Тбилиси вступить в НАТО, однако республика так и не стала членом альянса. По его оценке, нынешнее грузинское руководство понимает ошибочность такого подхода, который в итоге привёл к конфликту.

Отдельно зампред Совбеза остановился на Армении. Медведев заявил, что сейчас ситуация там меняется, поскольку руководство республики решило скорректировать вектор её развития.

При этом Россия, подчеркнул он, способна самостоятельно выстраивать отношения с государствами региона. Медведев напомнил, что РФ сама является частью Кавказа и не нуждается в посредниках, чтобы развивать торговлю, сотрудничество и связи с соседями.

Ранее Медведев уже критиковал курс Еревана на сближение с Евросоюзом. В частности, он предупреждал, что Армении придётся учитывать разницу между условиями ЕАЭС и европейскими правилами, в том числе в энергетике. В Кремле при этом подчёркивали, что Москва продолжает считать Армению дружественной страной и сохраняет диалог с Ереваном. Российская сторона также неоднократно обращала внимание на необходимость для республики определиться с дальнейшим внешнеполитическим курсом.