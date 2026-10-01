ЧВК, разведка и «государство в государстве»: В СБ оценили «маршрут Трампа» в Армении

Американские частные военные компании, разведывательная и другая инфраструктура могут появиться в Армении в связи с реализацией «маршрута Трампа». Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов.

По его словам, обеспечение безопасности на всём протяжении транспортного коридора планируется передать создаваемой американо-армянской компании. За Ереваном при этом останутся пограничный и таможенный контроль. Шевцов считает, что такая схема может создать риски для безопасности самого маршрута и перевозок. Он также заявил, что американское присутствие может не ограничиться транспортной инфраструктурой.

«Не исключено, что появятся американские ЧВК, разведывательная и иная инфраструктура», — сказал замсекретаря Совбеза.

По его словам, армянской стороне будет принадлежать 26% совместной компании. Таким образом, контрольного пакета у Еревана не будет, хотя окончательно оценить его полномочия можно будет после утверждения устава.

Шевцов сравнил создаваемую структуру с «государством в государстве». Он также усомнился в надёжности будущего транспортного коридора с учётом усиления влияния США в регионе.

В июне Армения и США подписали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве по «маршруту Трампа». Проект предполагает создание транспортного коридора между основной территорией Азербайджана и Нахичеванью через армянскую территорию. В Ереване заявляли, что после подписания документа стороны намерены ускорить внутренние процедуры для начала его реализации.

«Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP) должен связать основную территорию Азербайджана с Нахичеванью через Армению. Проект предусматривает автомобильное и железнодорожное сообщение, а также энергетическую и телекоммуникационную инфраструктуру.