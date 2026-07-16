Американский истеблишмент выбрал русского эмигранта главой фонда Госдепа Tripp+

Венчурный инвестор российского происхождения Константин Соколов занял высокий пост в структуре Государственного департамента США. Он утверждён на должность председателя нового фонда Tripp+ Enterprise Fund. Организация распоряжается капиталом, превышающим двести миллионов долларов.

Фонд создан для реализации экономических интересов Соединённых Штатов на постсоветском пространстве. Основные направления вложений включают развитие транспортной инфраструктуры, модернизацию энергетики и добычу критически важных минералов. География деятельности охватывает страны Южного Кавказа и Центральной Азии.

Проект тесно связан с внешней политикой администрации Дональда Трампа. Название фонда отсылает к инициативе TRIPP — транзитному коридору через Армению и Азербайджан. Ранее сообщалось, что Соколов является одним из крупнейших спонсоров Республиканской партии.

За время второго президентского срока Трампа бизнесмен пожертвовал более двенадцати миллионов долларов на нужды республиканцев. Значительная часть этой суммы — одиннадцать миллионов — ушла в комитет Super PAC MAGA Inc. Несмотря на финансовую мощь, ранее предприниматель никогда не занимал государственных должностей.

Константин Соколов родился в Ленинграде в 1975 году и переехал в Америку после распада Советского Союза. В его деловую империю входят швейцарская Gotthard Investment AG, инвесткомпания IJS Investments и армянский телеком-оператор Viva Armenia. Также он возглавляет энергоконсорциум Northern Pillar и центры обработки данных Pelagos Data Centres.

В начале июня министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подписал рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве с Соединёнными Штатами по проекту «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP). TRIPP предусматривает создание транспортного коридора между основной территорией Азербайджана и Нахичеванью через армянскую землю. Сами договорённости были достигнуты в августе 2025 года на встрече в Вашингтоне с участием главы Белого дома Дональда Трампа, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.