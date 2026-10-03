Полянский заявил о серьёзном отношении Москвы к угрозам Калининграду

Москва всерьёз воспринимает заявления политиков Польши и стран Балтии о Калининградской области и учитывает их при планировании мер безопасности. Об этом заявил посол и постпред России в ОБСЕ Дмитрий Полянский в интервью RT.

По словам дипломата, в непосредственной близости от российского региона проходят военные учения, а часть заявлений польских и литовских политиков касается возможного нарушения транспортного и логистического сообщения Калининградской области с остальной территорией России.

«Конечно, мы воспринимаем эти заявления всерьёз и относимся к ним соответственно», — подчеркнул Полянский.

Дипломат считает, что в сложившейся ситуации Москва должна быть готова к наиболее негативному развитию событий, одновременно рассчитывая, что подобного сценария удастся избежать.

Ранее российский лидер Владимир Путин уточнил содержание предупреждения Москвы по Калининграду. Президент подчеркнул, что в письме МИД России западным странам прямо не говорится о применении ядерного оружия. При этом, по его словам, в случае прямого нападения на Калининградскую область или другие территории РФ вопрос о применении всех имеющихся у страны вооружений появится «неизбежно и немедленно».