Постпред США при НАТО утверждает, что альянс не планирует нападать на Россию

НАТО не намерено нападать на Россию или ставить под угрозу её интересы. Об этом заявил постоянный представитель США при альянсе Мэттью Уитакер, комментируя конфликт вокруг Калининградской области.

«Мы являемся оборонительным альянсом. Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО, но не ориентированы на наступательные действия. Мы не стремимся атаковать Россию или каким-либо образом ставить под угрозу её интересы», — сказал дипломат в интервью CNBC.

При этом Уитакер связал жёсткую риторику Москвы с ситуацией на Украине. По его мнению, Россия якобы пытается усилить давление на фоне происходящего на поле боя. Он добавил, что страны альянса готовы реагировать в случае угрозы территории НАТО.

Заявление прозвучало после обмена сигналами между Москвой и Североатлантическим альянсом по поводу Калининграда. Генсек НАТО Марк Рютте ранее подтвердил получение российского обращения и заявил, что блок считает себя оборонительным и не рассматривает свои действия как угрозу РФ.

Ранее РФ предупредила НАТО о риске прямого столкновения из-за Калининграда. В российском посольстве в Брюсселе заявили, что Москва располагает средствами для отражения возможной агрессии и довела свою позицию до международного секретариата альянса и бельгийского МИД.