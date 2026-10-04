Песков: Предупреждение России о защите Калининграда не является угрозой

Российское предупреждение о готовности использовать весь арсенал вооружений для защиты Калининграда не является угрозой. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Говорили о том, что это регион России, и в случае какой-то угрозы, а мы слышали много заявлений горячих голов из Польши, из других стран, Россия будет использовать весь доступный ей арсенал вооружений. Это вовсе не угроза», — сказал представитель Кремля.

Реакцию на эти слова Песков сравнил с восприятием Мюнхенской речи российского президента Владимира Путина. По его словам, её также сочли угрозой, хотя она была предупреждением. Пресс-секретарь также подчеркнул, что российская сторона не говорила о применении ядерного оружия, как это представляют на Западе.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин предупредил о применении всех имеющихся вооружений при прямом нападении на российскую территорию. Выступая 1 октября на заседании клуба «Валдай», президент отдельно упомянул Калининградскую область и подчеркнул, что речь идёт именно об ответе на прямую атаку.