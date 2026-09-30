Заявления о возможной блокаде Калининградской области можно рассматривать как попытку пересмотреть сложившийся после Второй мировой войны порядок. Такое мнение высказал американский эксперт по международным отношениям Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Он напомнил, что вопрос о северной части Восточной Пруссии с Кёнигсбергом был зафиксирован в решениях Потсдамской конференции 1945 года. По мнению Доктороу, статус нынешней Калининградской области для Москвы напрямую связан с итогами послевоенного урегулирования.

«Это часть системы мироустройства, сложившейся по итогам Второй мировой войны. Страны НАТО пытаются пересмотреть эти итоги в ущерб России», — заявил эксперт.

По его оценке, российская сторона поэтому воспринимает любые угрозы Калининградской области не только как вопрос безопасности отдельного региона, но и как посягательство на базовые элементы сложившейся после войны системы.

Доктороу считает, что попытка поставить под сомнение существующий статус региона или угрожать его изоляцией способна привести к более широкому кризису всей послевоенной системы международных отношений.

Тема возможной изоляции Калининградской области резко обострилась в конце сентября. Российское посольство в Великобритании предупредило сторонников идеи блокады или удара по региону о последствиях таких действий. Дипмиссия подчёркивала, что Москва не стремится к конфликту с НАТО, однако военные действия против российской территории повлекут ответ.

Позднее российская сторона официально довела до НАТО предупреждение о риске вооружённого столкновения из-за Калининградской области. В российском посольстве в Брюсселе заявили, что при попытке изолировать регион Москва намерена использовать имеющиеся средства для его защиты.