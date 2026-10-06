Помощь на полтора сапёра: НАТО хочет воевать с Россией, но союзники ищут способ спрыгнуть Оглавление Пятая статья. История вопроса Лазейки для неисполнения обязательств США рассчитывают «отсидеться за океаном»? Политолог и директор Центра геополитических исследований ИИР Дмитрий Родионов — о том, кто на самом деле будет воевать с Россией по «пятой статье» НАТО: Европа надеется на США, США надеются отсидеться за океаном, а Прибалтика окажется крайней. План есть, а желания нет: Как НАТО готовится к войне с Россией, но втайне надеется, что «пятая статья» не сработает. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

НАТО подготовило план «обороны» от России на восточном фланге, утверждает агентство Bloomberg со ссылкой на документ.

Проект под названием «Теория победы» планируют представить главнокомандующему Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Алексусу Гринкевичу 12 октября 2026 года.

«Теория победы главнокомандующего объединёнными силами проста: сохранять преимущество НАТО», – так прокомментировал это официальный представитель генерала. По его словам, цель плана — прояснить, как альянс будет реагировать на «возможное вторжение на территорию НАТО».

Как отмечает Bloomberg, план делает ставку на сочетание традиционных сил с новыми технологиями — дронами, автономными системами и ИИ-наведением. В случае атаки НАТО намерено сначала остановить вторжение силами восточного фланга, а затем, получив свободу манёвра, ударить по системам командования и управления противника для нанесения ему быстрого поражения. Документ также должен подтолкнуть союзников к дальнейшим оборонным инвестициям на фоне споров о приоритетах между танками и новыми технологиями».

Авторы материала также напоминают, что генсек НАТО Марк Рютте ранее говорил, что альянс не видит признаков того, что РФ готовится к нападению на входящие в него страны с применением конвенциональных методов ведения вооружённого конфликта, отмечая при этом, что Европа должна быть готова к так называемым гибридным атакам.

К слову, сам Гринкевич летом также заявлял, что, согласно изученным им разведданным, Россия не стремится к военному конфликту с НАТО. С одной стороны, желание военных всегда «держать порох сухим» и быть готовыми к войне в мирное время — понятно. С другой, учитывая то, как часто европейцы говорят о войне с Россией, а главное — то, что они сами ее своими действиями активно провоцируют, можно не сомневаться, что готовятся они вполне серьезно. Причем, если не удастся спровоцировать Россию, то планируют напасть первыми, с целью предотвратить якобы готовящееся Россией нападение — известный прием. Иного объяснения зашкаливающему уровню русофобской пропаганды у меня просто нет.

Главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич. Elisa Schu

И тут вот, что интересно. Bloomberg прямо пишет, что одной из целей плана является подготовить алгоритм совместных действий стран альянса, согласно «пятой статье», которая, как известно, обзывает в случае нападения на одну страну блока, остальных вступиться за нее и вступить в войну.

Ранее Financial Times сообщила, что Эстония срочно перебрасывает «элитные войска» к российской границе в рамках программы «активной обороны». Причина, на которую указывает издание — якобы Россия может пойти на «ограниченное вторжение, чтобы проверить пятую статью НАТО».

Пятая статья. История вопроса

Обе публикации, по сути, прямо указывают на один не очень приятный для НАТО факт — в блоке признают, что в работоспособности «пятой статьи» сомневается не только наиболее предполагаемый противник, но и они сами тоже сомневаются.

Дело в том, что «пятая статья» за все 77 лет существования альянса применялась лишь однажды — после терактов 11 сентября 2001 года в США. Конечно, США и другие члены блока вели множество войн, но ни разу войны не велись на их территории.

Теракты 11 сентября войной никак не назовешь, однако под определение «вооружённое нападение» при желании их подвести можно. Тогда свои контингенты для участия в операции «Несокрушимая свобода» на территории Афганистана прислали союзники США по альянсу, а также ряд стран, не входящих в альянс, но уж очень желающих «помочь» Вашингтону. Помощь, разумеется, была чисто символическая — союзники прислали буквально по «полтора сапёра», да и Штаты прекрасно сами справились бы (вернее, не справились, как показала дальнейшая история, но вовсе не по причине отсутствия полноценного участия союзников). Впрочем, тогда было важно символически продемонстрировать единство.

Однако, согласитесь, это далеко не то же самое, что участвовать в полномасштабной войне. Тем более со второй армией мира, ядерной державой.

Лазейки для неисполнения обязательств

И тут есть ряд лазеек, позволяющих странам НАТО увиливать от участия в войнах. Во-первых, читаем текст самой «пятой статьи»:

«Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооружённое нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооружённое нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого Статьей 51-ой Устава Организации Объединённых Наций, окажет помощь Договаривающейся стороне или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооружённой силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона. О любом подобном вооружённом нападении и всех принятых в результате него мерах немедленно сообщается Совету Безопасности. Подобные меры будут прекращены, когда Совет Безопасности примет меры, необходимые для восстановления и сохранения международного мира и безопасности».

Итак, ключевые слова — «окажет помощь путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооружённой силы». Включая — это не значит, что нужно именно оказывать вооружённую помощь. Именно так многие в 2001-м году прислали в Афганистан полицейские или гражданские миссии. Так они «сочли необходимым».

Однако, повторю, там участие союзников США было чисто символическим, и погоды не делало, ибо это была война США и только их. Но в случае, если НАТО соберется воевать с реальным равным противником — это, как говорится, совершенно другая история, тут уже надо будет воевать, а не отмечаться символическим присутствием. Но об этом в «пятой статье» ничего не говорится, так что любая из стран альянса может посчитать необходимым прислать роту военной полиции или же ограничить свое «участие» в военной авантюре чисто дипломатическими мерами. Никак дисциплинарных мер за это не предусмотрено.

Другой вопрос в том, что если уж всерьез воевать, то действительно всем вместе, а если кто откажется, то меры в отношении этой страны всё же будут приняты. Однако, что, если «отказников» окажется слишком много, и среди окажется них не только «прибалтийская мелочь» (этих никто особо и спрашивать не будет, тем более, что война с Россией, скорее всего, начнется именно на их территории), но и игроки покрупнее и посерьезнее. Без которых Третью мировую им не сдюжить? Включая те же …США.

США рассчитывают «отсидеться за океаном»?

Еще вчера этот сценарий казался невероятным, но сегодня, когда Вашингтон считает своим главным врагом Пекин, и на этом фоне пытается найти компромисс с Москвой, а страны Европы и Британия, напротив, открыто и громогласно заявляют о необходимости нанесения «стратегического поражения» России и неизбежности прямого конфликта, возникает логичный вопрос: а США оно надо?

Обратите внимание на слова Рютте о том, что «Европа должна быть готова к так называемым гибридным атакам». Европа должна быть готова! Не НАТО.

Что это? Оговорка или констатация понимания неизбежного: США в авантюрах Европы не участвуют? Или они думают, что вот пока не участвуют, но как только начнется реальная война, никуда они не денутся с подводной лодки? Но, как я уже говорил, текст «пятой статьи» позволяет интерпретировать его, как угодно.

Еще один интересный момент — многочисленные сценарии гипотетической войны с Россией, разрабатываемые НАТО подразумевают боевые действия именно на европейском континенте, не учитывая, что в случае полномасштабной войны российские МБР могут прилететь на головы американцев. Может, США просто рассчитывают, как обычно отсидеться за океаном, не воюя с нами напрямую? Тогда и европейцы вполне могут полагаться на то, что воевать за них будут США.

И да. «Пятая статья» подразумевает координацию с Совбезом ООН, где Россия и Китай обладают правом вето. В 2001-м, к слову, Совбез фактически дал добро на вторжение в Афганистан, но это, повторюсь, совершенно другое.

Судя по всему, и Европа, и США испытывают серьезные сомнения в том, что «пятая статья» сработает так, как хотелось бы, если война с Россией всё же случится. Очевидно, это главная причина, по которой они до сих пор ее не спровоцировали. Но, к сожалению, к этому, пусть и медленными и осторожными шагами, но всё же движется…

Авторы Дмитрий Родионов