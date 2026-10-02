«Не будите русского медведя»: Латвия готова приютить ядерное оружие НАТО, но Россия сотрёт её за минуту Оглавление Балтика превращается в ядерный плацдарм Калининград будет защищен любым способом Тактическое ядерное оружие в военной теории Запад готовится к ядерной войне Политолог и директор Центра геополитических исследований ИИР Дмитрий Родионов — о том, как Запад давно и методично принуждает Россию к применению ядерного оружия, почему Калининград может стать спусковым крючком и где заканчивается терпение Москвы. Почему попытка изолировать Калининград станет последней ошибкой НАТО. Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Orange Pictures, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Латвия готова разместить ядерное оружие по решению НАТО.

«Если возникнет необходимость и будет принято соответствующее коллективное решение НАТО, ядерное оружие будет размещено в Латвии», — заявил президент прибалтийского вымирата Эдгар Ринкевич.

Всерьез или попытка напугать Россию? Расстояние от границы Риги до российской границы — менее 250 км, от большинства потенциальных мест базирования — 100–150 км. Это лишь чуть больше, чем от Кубы до Флориды. Никогда ещё ЯО потенциального противника не было так близко. Звучит и впрямь устрашающе, если они действительно пойдут на это.

Балтика превращается в ядерный плацдарм

О намерении разместить у себя силы «ядерного сдерживания» Латвия и Литва объявили в середине июля. Литве для этого пришлось исключить из Конституции статью 137, которая предусматривает запрет на размещение в стране ОМП, Латвии было проще, ибо в ее законодательстве такого запрета и не было. К ним также присоединилась Эстония, чей тогдашний министр обороны Ханно Певкур заявил о готовности республики участвовать в программе «ядерного обмена» НАТО и принимать на своей территории самолеты союзников, которые способны нести ядерное оружие. Ещё раньше поправки в закон о ядерной энергии и в Уголовный кодекс, отменяющие запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ЯО, приняла Финляндия.

Что ж, хотите силушкой померяться? Просто хочу напомнить, что подлётное время до латвийской территории для баллистических ракет ОТРК «Искандер-М» из Псковской или Калининградской области составляет от 60 до 120 секунд, а гиперзвуковых «Кинжалов» и «Цирконов» — менее минуты. Вы точно уверены в правильности своих действий?

Калининград будет защищен любым способом

Накануне посольство РФ в Ирландии в телеграм-канале сообщило, что Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие для защиты Калининградской области.

«Не должно быть никаких сомнений в том, что Россия будет готова использовать весь свой арсенал, включая ядерное оружие, для защиты своей территории, если страны НАТО попытаются изолировать Калининградскую область от остальной территории страны», — говорится в сообщении.

При этом дипломаты отмечают, что подобный сценарий вызывает у России глубокую тревогу и чреват риском вооруженного столкновения.

1 октября президент Владимир Путин прямо заявил, что если речь дойдет до прямого нападения на Россию, на Калининград, сразу появится вопрос о применении всех вооружений, которые у нас есть.

Но это был необходимый сигнал. Услышали ли его в НАТО. Услышали. Приняли ли к сведению? Вопрос.

Комментируя сообщение, генсек альянса Марк Рютте заявил, что не считает реальной угрозу применения Россией ядерного оружия. При этом он подтвердил, что НАТО получила российское обращение и уже отреагировала на него, не уточнив, как.

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото © Shutterstock / FOTODOM / photoibo

Едва ли они готовы реагировать адекватно, иначе давно бы уже предприняли шаги по снижению эскалации, но почему-то они только повышают ее градус. Значит, не поняли. Или не восприняли всерьез.

А может, все это провокация, с целью заставить Россию применить ЯО?

Стоит отметить, что они яростно этим занимаются на Украине, навязывая нам затяжной конфликт на истощение, что для многих делает весьма заманчивой мысль о том, что использование тактического ЯО могло бы быстро решить проблему, избежав бессмысленных трат и жертв.

Тактическое ядерное оружие в военной теории

Действительно, многие военные эксперты уверены, что в применении ТЯО нет ничего критичного, во времена Холодной войны этот сценарий всерьез рассматривался обеими сторонами, для чего создавалось большое количество тактического оружия и боеприпасов к нему: торпеды, артиллерия, минометы и тд. Задача такого оружия состояла в том, чтобы выполнить определенные фронтовые задачи: остановить наступление противника, пробить глубокие бреши в его обороне, уничтожить крупные производства или защищенные бункеры и тп.

Все тогдашние концепции не могли дать ответа лишь на один вопрос: какие гарантии того, что стороны, применив ТЯО, остановятся на этом и не применят «стратегию»? Ведь фактически будет нарушено табу, установленное после первого и единственного в истории применения такого оружия, а значит, нет никаких ограничений.

Собственно, отсутствие ответа на этот вопрос до сих пор являлось причиной того, что ядерное оружие нигде и никогда после августа 1945-го не было применено, даже тактическое, оставаясь исключительно оружием сдерживания.

Запад готовится к ядерной войне

Однако сегодня на Западе все чаще можно услышать разговоры о том, что «ограниченная ядерная война» с Россией — это не так страшно, если она не перерастет в неограниченную (а где гарантии, опять же?), при этом страны НАТО взяли курс на активную милитаризацию, в том числе, это касается ЯО, снятие запрета и законодательных ограничений на его размещение и применение.

Да и сам факт подготовки к войне с Россией говорит о том, что они отдают себе отчет (вроде официально признанных невменяемыми среди западных политических элит нет) в том, что война может быть ядерной. И если приглядеться к сценариям их регулярных военных учений, можно ужаснуться. К примеру, они регулярно отрабатывают ядерную бомбардировку России. Или захват Калининградского эксклава, его осаду и отрезание от основной части страны.

И если применение ЯО на Украине — это весьма неоднозначный и даже маловероятный сценарий (ибо Россия не воюет ядерным оружием с неядерными державами, в отличии от США, чья ядерная доктрина такое допускает), то вот использование его в случае захвата Калининграда уже куда более реально. Ведь в российской ядерной доктрине чётко прописаны случаи возможного применения ЯО, а попытка захвата части территории нашей страны вполне может интерпретироваться как угроза ее территориальной целостности и самому существованию России. Если одной из причин недопустимости применения ЯО на Украине является неизбежно негативная в таком случае реакция наших партнеров в странах Глобального Юга, то защита собственной общепризнанной территории будет восприниматься уже по-другому.

Тем более, если действительно возникнет угроза существованию России как целостного государства. Тут уж не до сантиментов. Читайте ядерную доктрину.

Безусловно, они её читали. Но почему-то не восприняли всерьез. Очевидно, считают, что это блеф какой-то, что мы не решимся и тд. И провоцируют.

Ну-ну. В 2014-м тоже провоцировали. И вернули Крым домой. В 2022-м допровоцировали до начала СВО, потеряв Украину. В следующий раз рискуете потерять всю Европу…

Авторы Дмитрий Родионов