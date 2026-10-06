Самолёт-разведчик НАТО вновь начал облёт Калининградской области

Разведывательный самолёт Bombardier ARTEMIS II вновь выполняет полёт вокруг Калининградской области, используя воздушное пространство соседних стран и нейтральные воды Балтийского моря. Об этом сообщил источник ТАСС в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

По словам собеседника агентства, борт движется по круговой траектории в районе российского региона. Маршрут проходит над Польшей и Литвой, а также над нейтральной частью Балтийского моря.

Самолёт держится на высоте чуть более десяти километров и не использует коридоры, предназначенные для гражданской авиации. Постоянным местом его базирования называется румынская Констанца.

Предыдущий полёт ARTEMIS II возле Калининградской области фиксировали в минувшую пятницу. Тогда разведчик несколько часов находился у российских границ, после чего вернулся на аэродром.

На прошлой неделе этот же борт также замечали над нейтральными водами Чёрного моря и над странами Прибалтики. Во время одного из маршрутов самолёт доходил до района эстонского побережья Финского залива, где разворачивался в обратную сторону.

Ранее Life.ru сообщал, что ARTEMIS II второй раз за неделю облетел Калининградскую область. Для полётов борт также использовал воздушное пространство Польши и Литвы и нейтральные воды Балтийского моря. Кроме того, Life.ru писал о полёте этого же разведчика над Литвой, Латвией и Эстонией. Тогда самолёт выполнял развороты в районе Финского залива и не приближался к российской границе.