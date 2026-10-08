Статья 5 НАТО: что она означает, как работает и применялась ли когда-нибудь Оглавление Что такое статья 5 НАТО простыми словами Означает ли статья 5 НАТО автоматическое вступление всех стран в войну Как применяется статья 5 НАТО Что НАТО считает вооружённым нападением На какую территорию распространяется статья 5 НАТО Применялась ли когда-нибудь статья 5 НАТО Значит ли это, что статья 5 автоматически привела НАТО в Афганистан Чем статья 4 НАТО отличается от статьи 5 Действует ли статья 5 НАТО для Украины FAQ Что написано в 5-й статье НАТО, означает ли она автоматическое вступление в войну, как работает коллективная оборона и когда статью применяли. Когда применяется 5 статья НАТО: правда ли, что весь альянс пойдёт на войну. Обложка © ТАСС / ASSOCIATED PRESS

Пятая статья НАТО — один из главных принципов Североатлантического альянса. Именно в ней закреплено правило коллективной обороны: вооружённое нападение на одну страну НАТО рассматривается как нападение на всех союзников. Однако это не означает, что после любого инцидента все государства блока автоматически объявляют войну нападавшей стороне.

Разбираемся, что на самом деле написано в статье 5 Североатлантического договора, как она применяется, кто решает, что произошло вооружённое нападение, и почему за всю историю НАТО этот механизм задействовали только один раз.

Что такое статья 5 НАТО простыми словами

Статья 5 — пункт Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года. Поэтому выражение «5 статья устава НАТО», которое часто используют в разговорной речи и поисковых запросах, не совсем точное: юридически речь идёт о статье 5 Североатлантического, или Вашингтонского, договора.

Её основной принцип можно сформулировать так: если одна страна — член НАТО подверглась вооружённому нападению, остальные союзники должны рассматривать его как нападение на весь альянс и оказать атакованному государству помощь. Сейчас в НАТО входят 32 страны.

В официальном тексте говорится, что вооружённое нападение на одного или нескольких союзников в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на всех.

Означает ли статья 5 НАТО автоматическое вступление всех стран в войну

Нет. На этом моменте следует остановиться подробнее.

Страны НАТО действительно берут на себя обязательство помочь государству, подвергшемуся вооружённому нападению. Но договор не устанавливает одинаковый военный ответ для всех союзников. Каждая страна предпринимает те действия, которые считает необходимыми. Да, в число таких мер может входить применение вооружённой силы, но договор не говорит, что использование армии является единственно возможным ответом.

Иными словами, статья 5 создаёт обязательство прийти союзнику на помощь, но конкретную форму этой помощи каждое государство определяет самостоятельно. Именно поэтому применение статьи 5 не равнозначно автоматическому объявлению войны всеми 32 странами НАТО.

Эту особенность статьи НАТО подчёркивает и сегодня. Генсек альянса Марк Рютте в сентябре 2026 года говорил, что определённая неоднозначность заложена в механизм намеренно: альянс не собирается заранее сообщать потенциальному противнику точную границу, после которой последует тот или иной ответ.

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Как применяется статья 5 НАТО

В Североатлантическом договоре нет специальной кнопки или прописанной пошаговой процедуры «активации статьи 5».

По разъяснению НАТО, ключевое условие — страна альянса должна подвергнуться вооружённому нападению. При этом атакованное государство должно согласиться на коллективные действия или запросить помощь союзников. После серьёзного инцидента собирается Североатлантический совет — главный политический орган НАТО, где страны обсуждают произошедшее и координируют дальнейшие действия.

Поэтому сама формула «нападение на одного — нападение на всех» не означает, что любая ракета, беспилотник или пограничный инцидент автоматически запускают войну. Обстоятельства и масштаб произошедшего оцениваются отдельно.

5 октября 2026 года министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также заявил, что статья 5 сознательно сформулирована так, чтобы формат ответа определялся уже после конкретного события, а не автоматически заранее.

Что НАТО считает вооружённым нападением

Самый очевидный пример — военное вторжение одного государства на территорию страны НАТО.

Но вооружённое нападение в понимании альянса не обязательно должно выглядеть как классическое вторжение армии через границу. Именно поэтому статья 5 в 2001 году применили после атак 11 сентября.

Кроме того, НАТО допускает, что при определённых обстоятельствах значительная кибератака, гибридная атака или нападение, связанное с космосом, тоже могут достичь уровня вооружённого нападения. Решение должно приниматься с учётом конкретных обстоятельств каждого случая.

Следовательно, универсального правила вроде «один залетевший беспилотник автоматически включает статью 5» не существует.

На какую территорию распространяется статья 5 НАТО

Географические рамки коллективной обороны дополнительно описывает статья 6 Североатлантического договора.

В неё входят прежде всего территории союзников в Европе и Северной Америке, территория Турции, а также определённые островные территории Северной Атлантики севернее тропика Рака. Договор также предусматривает случаи нападения на силы, корабли и самолёты стран НАТО в указанных районах.

Применялась ли когда-нибудь статья 5 НАТО

Да. Но только один раз за всю историю НАТО — после террористических атак 11 сентября 2001 года в США.

На следующий день, 12 сентября, в альянсе заявили, что теракты будут рассматриваться как подпадающие под статью 5, если подтвердится, что нападение было организовано из-за пределов США.

2 октября 2001 года после доклада американской стороны Совет подтвердил, что атаки были организованы международной террористической сетью «Аль-Каида»* и исходили из-за рубежа. После этого НАТО окончательно признало произошедшее случаем, подпадающим под статью 5.

4 октября союзники согласовали восемь мер поддержки США. Они включали усиление обмена разведывательной информацией, дополнительную охрану объектов, разрешения на пролёт военных самолётов, доступ к портам и аэродромам, а также использование сил НАТО.

В октябре 2001 года началась операция Eagle Assist: самолёты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS НАТО патрулировали воздушное пространство США. Затем стартовала морская операция Active Endeavour в Средиземном море.

Значит ли это, что статья 5 автоматически привела НАТО в Афганистан

Это не совсем так. После событий 11 сентября США и их союзники действительно начали военную операцию в Афганистане. Однако американская Operation Enduring Freedom не была операцией НАТО как организации. Сам альянс напрямую называет связанными с применением статьи 5 прежде всего меры поддержки США, операцию Eagle Assist и первоначальный этап Active Endeavour.

Командование Международными силами содействия безопасности в Афганистане — ISAF — НАТО приняла только в августе 2003 года. Поэтому формула «НАТО применило статью 5 и автоматически начало войну в Афганистане» слишком упрощает последовательность событий.

Чем статья 4 НАТО отличается от статьи 5

Статьи 4 и 5 часто упоминаются вместе, но означают разные вещи.

Статья 4 НАТО используется при угрозе безопасности, территориальной целостности или политической независимости страны НАТО, предусматривает консультации союзников, не означает начала военных действий, может использоваться без последующего перехода к статье 5.

Статья 5 относится к уже произошедшему вооружённому нападению, устанавливает обязательство оказать помощь подвергшемуся нападению союзнику, допускает применение вооружённой силы. Для статьи 5 предварительное использование статьи 4 не обязательно.

То есть статья 4 — прежде всего механизм срочных консультаций, тогда как статья 5 — принцип коллективной обороны. Как сейчас обсуждают работоспособность пятой статьи НАТО.

Действует ли статья 5 НАТО для Украины

Нет. Статья 5 распространяется на государства — члены Североатлантического альянса. По состоянию на октябрь 2026 года в НАТО входят 32 страны, Украины среди них нет.

НАТО отдельно подчёркивает, что государства-партнёры не обладают теми же правами, что члены альянса, и на них не распространяется предусмотренное статьёй 5 обязательство коллективной обороны.

Поэтому выражение «гарантии по типу статьи 5» в международных переговорах не означает автоматического распространения самой статьи Североатлантического договора на страну, которая в НАТО не состоит.

FAQ

Что означает 5 статья НАТО простыми словами?

Если одну страну НАТО атакуют, остальные государства альянса рассматривают это как нападение на всех и должны прийти ей на помощь.

Обязаны ли все страны НАТО вступить в войну после применения статьи 5?

Нет. Помощь союзнику обязательна, но договор не требует от каждой страны автоматически направлять войска или объявлять войну. Форму ответа государства определяют самостоятельно.

Кто активирует статью 5 НАТО?

В договоре нет отдельной формальной процедуры «активации». При вооружённом нападении на союзника вопрос рассматривают страны НАТО, а Североатлантический совет координирует коллективный ответ.

Может ли беспилотник или ракета запустить статью 5?

Автоматически — нет. НАТО оценивает характер, масштаб и обстоятельства каждого конкретного инцидента.

Может ли кибератака привести к статье 5 НАТО?

Да, теоретически. НАТО заявляет, что масштабные кибер- и некоторые гибридные атаки в определённых обстоятельствах могут быть признаны вооружённым нападением.

Сколько раз применялась статья 5 НАТО?

Один раз — после терактов 11 сентября 2001 года в США.

Чем статья 4 НАТО отличается от статьи 5?

Статья 4 предусматривает консультации при возникновении угрозы. Статья 5 касается вооружённого нападения и коллективной помощи подвергшемуся атаке союзнику.

Распространяется ли статья 5 на Украину?

Нет. Она распространяется только на членов НАТО. Украина в состав альянса не входит.

*Террористическая организация, запрещённая в России