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Опубликовано 23 сентября, 13:29

Генсек НАТО объяснил туманную формулировку 5-й статьи

Рютте: Пятая статья НАТО специально сформулирована неоднозначно

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

НАТО сознательно не устанавливает публичную границу, после которой автоматически задействуется принцип коллективной обороны. Об этом генсек альянса Марк Рютте заявил на форуме в американском штате Айова.

По его словам, такая неопределённость нужна, чтобы потенциальные противники не могли заранее просчитать реакцию блока. В дальнейшем альянс также не намерен разглашать точные условия применения пятой статьи.

Отдельно генсек остановился на гибридных атаках. В подобных ситуациях ответ НАТО может остаться непубличным, причём меры не обязательно будут зеркальными. Альянс, отметил Рютте, способен действовать как симметрично, так и выбирать иной способ реагирования.

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Ранее Life.ru писал, что Рютте заявил о наличии у НАТО непубличных мер реагирования на предполагаемые гибридные угрозы. По его словам, часть таких действий намеренно не раскрывается. Вдобавок он призвал нарастить объёмы помощи Украине.

Больше новостей о международной политике и отношениях России со странами НАТО — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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