Генсек НАТО объяснил туманную формулировку 5-й статьи
Рютте: Пятая статья НАТО специально сформулирована неоднозначно
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НАТО сознательно не устанавливает публичную границу, после которой автоматически задействуется принцип коллективной обороны. Об этом генсек альянса Марк Рютте заявил на форуме в американском штате Айова.
По его словам, такая неопределённость нужна, чтобы потенциальные противники не могли заранее просчитать реакцию блока. В дальнейшем альянс также не намерен разглашать точные условия применения пятой статьи.
Отдельно генсек остановился на гибридных атаках. В подобных ситуациях ответ НАТО может остаться непубличным, причём меры не обязательно будут зеркальными. Альянс, отметил Рютте, способен действовать как симметрично, так и выбирать иной способ реагирования.
Ранее Life.ru писал, что Рютте заявил о наличии у НАТО непубличных мер реагирования на предполагаемые гибридные угрозы. По его словам, часть таких действий намеренно не раскрывается. Вдобавок он призвал нарастить объёмы помощи Украине.
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