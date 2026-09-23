Генсек НАТО объяснил туманную формулировку 5-й статьи

НАТО сознательно не устанавливает публичную границу, после которой автоматически задействуется принцип коллективной обороны. Об этом генсек альянса Марк Рютте заявил на форуме в американском штате Айова.

По его словам, такая неопределённость нужна, чтобы потенциальные противники не могли заранее просчитать реакцию блока. В дальнейшем альянс также не намерен разглашать точные условия применения пятой статьи.

Отдельно генсек остановился на гибридных атаках. В подобных ситуациях ответ НАТО может остаться непубличным, причём меры не обязательно будут зеркальными. Альянс, отметил Рютте, способен действовать как симметрично, так и выбирать иной способ реагирования.

Ранее Life.ru писал, что Рютте заявил о наличии у НАТО непубличных мер реагирования на предполагаемые гибридные угрозы. По его словам, часть таких действий намеренно не раскрывается. Вдобавок он призвал нарастить объёмы помощи Украине.