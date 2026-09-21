CNN: В Европе встревожились из-за учений Белоруссии у «слабого места» НАТО

Европейские страны усиливают меры безопасности на фоне военных учений Белоруссии вблизи Сувалкского коридора — единственного сухопутного маршрута, связывающего страны Балтии с остальной территорией НАТО. На происходящее обратил внимание аналитик CNN Бретт Макгерк.

Манёвры продолжались четыре дня у польской и литовской границ. Белорусские механизированные и танковые подразделения отрабатывали охрану границы, противодействие диверсионным группам и беспилотникам. Минобороны республики называло учения оборонительными и заявляло, что их масштаб не превышает порогов, требующих международного уведомления.

На этом фоне президент Франции Эмманюэль Макрон провёл закрытый брифинг для политических лидеров с участием руководителей спецслужб. После встречи он поручил правительству подготовить план защиты критической инфраструктуры от беспилотников и кибератак, заявив об усилении угроз, которые Париж связывает с Россией.

Премьер Польши Дональд Туск также со ссылкой на разведывательные оценки заявил о риске так называемых гибридных ударов дронами или ракетами по странам НАТО, поддерживающим Киев. По его версии, подобные инциденты могут преподноситься как случайные. Российская сторона о планах атаковать государства альянса неоднократно заявляла обратное.

Одновременно Германия оценивает готовность медицинской системы к сценарию крупного военного конфликта и массовому поступлению раненых. В Великобритании власти работают над повышением устойчивости населения к чрезвычайным ситуациям, включая рекомендации иметь запас еды и воды, а глава британских вооружённых сил назвал нынешний период самым опасным за свою 35-летнюю карьеру.

В своей колонке Макгерк делает вывод, что европейские столицы всё активнее готовятся к возможной эскалации, однако это именно аналитическая оценка автора CNN. Россия отрицает наличие планов нападения на страны НАТО; в начале сентября Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом, по словам помощника президента Юрия Ушакова, подчёркивал отсутствие агрессивных намерений в отношении Европы.

Ранее Life.ru подробно разбирал значение Сувалкского коридора для стран НАТО и причины повышенного внимания к этому участку.