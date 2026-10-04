«А на кладбище благодать»: Неделя, когда Трамп хамил Ирану, Путин дал расклад, а Киев выл Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, как Трамп провалил переговоры с Ираном, Путин развеял иллюзии о «Минске-3», а Киев перешёл на пешеходный режим. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Александр Щербак, © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff, Review News, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Первое, что я хотел бы отметить на уходящей неделе – это, конечно же, выступление президента Российской Федерации Владимира Путина на форуме в Валдае.

Прежде всего, Путин успокоил многих (я, признаюсь, был в их числе), кто боялся, что президент может опять втянуть себя в пустопорожнюю говорильню с западными лидерами, где ему подсунут очередной «Минск» или «Стамбул», что только затянет ситуацию на Украине, но не решит корневые причины проведения СВО. В то время, пока отдельные свидетели договорняка с надеждой взирали на телодвижения Дмитриева и ждали очередного визита Виткоффа и Кушнера, многие другие смотрели на них же с тревогой и опасением. Теперь эти страхи благополучно разрешились.

«Отдельно отмечу определённую наивность позднего руководства СССР. Слепое доверие к западным партнёрам, уверенность в возможности джентльменских соглашений сыграло злую шутку с позднесоветскими лидерами. Советские лидеры хотели понравиться Западу, а Запад хотел перекроить мир, урвать как можно большую долю от советского наследия».

Очевидно, что это не только про Горбачёва или Ельцина, но и про собственные ранние попытки Путина выстроить с Западом равноправные отношения. Я согласен с его утверждением, что пытаться нужно было, хотя бы для успокоения совести и возможности сказать «Мы сделали всё, что могли». Наверное, даже больше, чем стоило бы. Но теперь у нас чиста совесть, мы можем умыть руки и сказать: «Они необучаемы и недоговороспособны, это неизлечимо».

И, если понадобится, спокойно усыплять бешеных нацистов. «Получи, фашист, гранату от советского солдата» (с)

В целом, в речи президента было много интересного и знакового, пересказывать её целиком не вижу смысла, просто порекомендую послушать, если ещё не слышали.

Другие новости также радуют. Например, Трамп провалил все переговоры с Ираном, ещё и в очередной раз нахамил иранской делегации, приехавшей на Генассамблею ООН. После чего принял решение потратить ещё 40 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва. И потребовал от европейцев, чтобы те тоже тратили свои стратегические запасы, иначе пригрозил наложить бан на экспорт дизеля в Европу (ждём с нетерпением). Планетарная осада продолжается, резервы Запада истощаются.

Российские пограничники получили отмашку и теперь задерживают прибалтийские и немецкие суда в Балтийском море. От чего у местных раздаются голоса на разных языках «А нас за що?».

Европейцы тем временем отказываются давать деньги киевскому режиму (спойлер: у них просто нет столько свободных денег). Формально под предлогом, что тот не принял поправки относительно налогообложения посылок. Мы же знаем, что налог на мелкие посылки – это как раз то, что спасёт украинский бюджет (нет).

На болотах (этот их «майдан незалежности» расположен как раз на месте Козьего болота) стоит многоголосый вой (этот стон у них «писней» зовётся), что денег нет даже на зарплаты военным. Пропагандисты режима типа слабоумного Корчинского из последних пытаются антикрызить, рассказывая, что без электричества и интернета украинцы будут только счастливее. А уж как они станут счастливы без воды, еды и тепла зимой – как бы коньки не откинуть от такого «щастя».

Рекомендую взять на вооружение песню товарища Михаила Ножкина «А на кладбище всё спокойненько… исключительная благодать». Хотя он же наш. Придётся переводить на мову и перекладывать на музыку Бортнянского. Непонятно, правда, почему они композитора и дирижёра имперской Санкт-Петербургской капеллы в свои записали. «А на кладовыще витер свыще… выключно благодать» (что характерно, «благодать» на мову не переводится).

Тем временем на Украине всю неделю выносились дата-центры (с их помощью мошенники разводят людей на деньги и распространяется русофобская пропаганда), склады, ЛЭП (пану Ислямову отдельный привет от крымчан) и мосты. Под мосты разработан новый, особый тип боеприпасов, с кумулятивной плоскостью, режущей металл и бетон как нож. В результате повреждения мостов через Днепр сообщение левобережной части Киева с центром почти прекратилось (только пешеходы).

А на фронте продолжают вариться и зачищаться многочисленные котлы. Как говорят свидомые, «потерь нет». Терять некого.

Авторы Александр Роджерс