Бирюлёвский шабаш: Запад делил Россию, Доня пугал Си, а мы спокойно варили котлы Публицист и аналитик Александр Роджерс — о шабаше в ООН, пандах для Трампа и котлах для ВСУ. Почему Запад так боится, что Россия «проиграет» слишком быстро? Геноцид в прямом эфире: Почему Трампу можно всё? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

На этой неделе прошёл шабаш нечистой силы. То есть Генеральная Ассамблея ООН. «Ассамблея» в переводе на русский — это «сборище», так что практически одно и то же.

Вот нынешнюю ООН любят сравнивать с Лигой наций. Но я себе слабо представляю выступление Гитлера в Лиге наций после захвата Чехословакии и вторжения в Польшу, а Зеленскому после всех его военных преступлений дают спокойно выступать. И рассказывать, что «всё зло в мире от Путина». И одесситов он сжигал, и электричество и воду в Крым он перекрывал, и геноцид в Газе организовывал, и Иран тоже Путин бомбил.

Вся нечистая сила дружно завывала: «Россия проигрывает. Поэтому срочно, кровь из носу, нужно перемирие!». Вот я не вижу в этом логики. Вы же все открыто ненавидите Россию. И если она действительно проигрывает — то не мешайте великому фюреру всего Четвёртого Недорейха Зеленскому, второму Черчиллю и надежде Запада, перемагать.

С каких пор они стали за нас переживать? Дайте России спокойно проигрывать, вам что, жалко?!

И ладно, если бы это был единственный военный конфликт на планете. Но нет, рядом выступал Нетаньяху, перед выступлением которого из зала в знак протеста вышло большинство участников. На что неадекват только обозвал всех ушедших «моральными трусами» (он-то смело отбросил мораль и геноцидит унтерменшей, строго по заветам Гитлера).

После чего выступал другой агрессор — Трамп. Который прямо с трибуны ГА ООН заявил, что рассматривает вариант полного уничтожения Ирана.

И никто — ни из зала, ни из администрации ООН — не одёрнул его, не заявил, что геноцид древней персидской цивилизации недопустим. Кстати, я что-то не услышал и осуждения полномасштабной неспровоцированной агрессии коалиции Эпштейна против мирного иранского народа. Я же говорю — шабаш.

Кстати, если бы у европейцев был хотя бы малейший инстинкт самосохранения, то они бы не суетились, пытаясь спасти Зеленского. А давили бы дружно на Трампа: «Слышишь, маразматик, уходи с Ближнего Востока, пусть пролив откроется, мы умираем без дизеля!». Но нет, их волнует только сохранение режима коррумпированного просроченного узурпатора, а на собственные экономики и население глубоко плевать.

Я много лет продвигаю тезис «Русофобия отупляет и убивает», и вот его очередное наглядное доказательство.

В целом же типичное западное лицемерие – вон там Нетаньяху геноцидит население Газы, тут Трамп сотнями убивает маленьких иранских девочек, там режим Зеленского десятками убивает дронами подростков в Старобельске — вы туда не смотрите. А вот Россия эвакуирует из зоны боевых действий детей, так что западные упыри не могут их убить — это преступление!

Впрочем, Сергей Викторович чётко на опыте ответил этим лицемерам: «Переговоры возможны, перемирие — нет». Там как раз шесть-семь перспективных котлов на фронте, их же нужно доварить.

А Зеленскому немцы пообещали аж целых 10 устаревших (ПАК-2) ракет-перехватчиков для «Пэтриот». Это на ближайшие полгода, смотри не потрать всё сразу.

Зеля, кстати, решил быть модным и с трибуны выразил озабоченность слишком быстрым развитием ИИ. Российская армия оперативно отреагировала и вынесла на территории недорейха несколько дата-центров. Как говорится, чем можем — тем поможем. Спасли Украину от захвата искусственным интеллектом (там и естественного давно нет).

Из других событий — визит председателя КНР Си в США. Ради такого случая Трамп лично пришёл встречать Си к трапу самолёта, чего американские президенты не делали со времён Кеннеди. Правда, Доня не был бы Доней, если бы сразу же не испортил впечатление, попытавшись запугать главу Китая пролётом бомбардировщиков над их головами. Получилось плохо, потому что Си даже бровью не повёл, а вот сам Дональд скривился от сильного шума. Что-то там было про «не рой другому яму».

Астрологи объявили месяц рассказов бирюлёвской аналитики «Ну вот и всё! Как потужный государь Дональд договорился с Си Цзиньпином о разделе России» и роликов украинской пропаганды про «Нож в спину Путину».

Хотя, судя по отсутствию содержательных совместных заявлений и итоговых документов, самой яркой новостью от встречи является сообщение о том, что в один из американских зоопарков передадут двух панд. А в остальном ни о чём не договорились.

Тем временем доходность американских десятилетних облигаций уже превысила 5,16%, а дизель в США на заправках уже свыше 6,5 доллара за галлон (в Европе уже по 2,5—2,6 евро за литр). Думаю, что нужно ещё больше поддерживать Зеленского. До конца. До их совместного конца.

Авторы Александр Роджерс