Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала безрассудными заявления европейских политиков о возможности уничтожения российских систем ПВО и ракетных комплексов в Калининградской области. В комментарии ведомства она также обвинила НАТО в отработке сценариев возможной блокады российского региона.

По словам дипломата, учения альянса вблизи российских границ предусматривают действия по изоляции Калининградской области, ограничению работы российских портов на Балтике и переброске сил через Сувалкский коридор. Эти заявления отражают позицию российской стороны. НАТО, в свою очередь, утверждает, что является оборонительным альянсом и его манёвры не создают угрозы территории России.

Захарова также заявила, что европейские военные перенимают украинский опыт ведения боевых действий против ВС РФ. Отдельно она указала на публичные высказывания о возможности нанести удары по российским военным объектам в Калининградской области.

«Отдельные граничащие с Россией страны ЕС бравируют готовностью к размещению ядерного оружия на своей территории, вносят соответствующие изменения в национальное законодательство», — указала дипломат.

Ранее Захарова заявила, что вблизи российских границ союзники НАТО проводят учения с наступательными сценариями, в ходе которых отрабатывают действия против России, включая возможную блокаду Калининградской области. По её словам, участники манёвров также отрабатывают изоляцию российских портов на Балтике и переброску войск через Сувалкский коридор.