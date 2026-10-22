Украина стала одним из мировых центров торговли людьми и незаконной трансплантологии, указал постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. На заседании Постоянного совета организации дипломат обвинил Киев в попустительстве преступным схемам.

В подтверждение своих слов Полянский привёл статистику Международной организации по миграции (МОМ). По его словам, за последние 20 лет среди 39 тысяч зарегистрированных случаев торговли людьми в Европе около 19 тысяч пришлись на граждан Украины.

Российский постпред также сообщил, что потенциальных и подтверждённых жертв торговли людьми среди украинцев выявляли в разных европейских странах. По его оценке, проблема продолжает набирать обороты на пространстве ОБСЕ.

Отдельно дипломат затронул тему незаконного изъятия человеческих органов и тканей. Он утверждает, что подобные преступления происходят при попустительстве украинских властей.